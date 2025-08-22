Betrunkene am Flughafen Memmingen darf nicht nach Mallorca fliegen - und ruft die Polizei an

Am Donnerstagnachmittag griff eine Fluggesellschaft am Flughafen Memmingen konsequent durch: Eine junge Frau durfte nicht nach Mallorca fliegen, weil sie deutlich alkoholisiert beim Boarding erschienen war.

Die Airline machte von ihrem Recht Gebrauch, betrunkene Passagiere von der Beförderung auszuschließen. Statt die Entscheidung hinzunehmen, wandte sich die Frau sichtlich aufgebracht an die Polizeiinspektion Mindelheim. Dort verlangte sie, dass ihre Beschwerde offiziell festgehalten wird.

Die Beamten erklärten der Frau, dass nicht die Polizei, sondern die Fluggesellschaft für die Entscheidung zuständig ist. Wie die Polizei mitteilt, habe die Airline lediglich von ihrem in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verankertem Recht Gebrauch gemacht. Der Mallorca-Flug ab Memmingen war für die junge Frau damit gestrichen.

Nicht nur in den aktuell laufenden Sommerferien in Bayern und in Baden-Württemberg ist die Sonneninsel Mallorca das beliebteste Reiseziel vom Flughafen Memmingen. Im aktuell gültigen Sommerflugplan 2025 gibt es derzeit täglich Flüge von Memmingen nach Palma de Mallorca.

Am Donnerstag hoben Maschinen von Ryanair und Eurowings ab Memmingen in Richtung der balearischen Insel ab. Während der Ferien, die noch bis Mitte September gehen, erwarten die Flughafen-Verantwortlichen insgesamt rund 540.000 Fluggäste am Allgäu Airport.

Der Sommerflugplan 2025 umfasst mehr als 60 Ziele - darunter zahlreiche Städteverbindungen, klassische Urlaubsorte und Pauschalreisen, mit einem Schwerpunkt auf Osteuropa.

Das sind die beliebtesten Flugziele des Allgäu Airports

Das Ranking der beliebtesten Flugziele vom Flughafen Memmingen sah Mallorca auch 2024 an der Spitze. Am gefragtesten bei den Fluggästen waren in dieser Reihenfolge

Mallorca (Spanien),

Sofia (Bulgarien),

Belgrad (Serbien),

Pristina (Kosovo)

und Tirana (Albanien).

Aber auch London, Skopje und Rom verzeichnen mehr als 100.000 Passagiere im vergangenen Jahr.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de