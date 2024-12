Welche Verbindung der Flughafen Memmingen bald exklusiv hat

Ab 1. Juni 2025 sind vom Memminger Flughafen aus Direktflüge nach Craiova in Rumänien möglich. Craiova die größte Stadt in der historischen Region Kleine Walachei im Südwesten Rumäniens. Die Universitätsstadt liegt etwa 225 Kilometer westlich von Bukarest. Von Memmingen aus wird sie ab kommenden Juni von Wizz Air angesteuert - und zwar vier Mal pro Woche. Nach Angaben des Flughafens geht es dann dienstags, donnerstags, samstags und sonntags nach Craiova. Memmingen sei der einzige Flughafen Süddeutschlands, der Direktflüge dorthin anbiete, heißt es.

Flughafen Memmingen unterstreicht Osteuropa-Kompetenz

Craiova wird somit die schon siebte Stadt in Rumänien, die in Memmingen startende Maschinen direkt ansteuern. Dazu Flughafen-Vertriebsleiter Marcel Schütz: „Unsere Osteuropa-Kompetenz sucht mittlerweile ihresgleichen und damit festigen wir weiter unsere Rolle als führender Low-Cost Airport in Süddeutschland.“ Mit fast 30 Zielen in diesen Ländern sei der Airport Memmingen bei Passagieren aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich überaus beliebt.

Auch bei einer anderen Route wird Wizz Air von Memmingen aus aufstocken. Auch Tuzla (Bosnien-Herzigowina) wird ab Mitte nächsten Jahres häufiger angeflogen. Nach Flughafenangaben sei diese Strecke „sehr nachgefragt“. Entsprechend heben ab Juni 2025 täglich Flugzeuge in diese Richtung ab. Ebenfalls neu in 2025: Wizz Air wird, beginnend ab 17. Dezember, auch das ungarische Budapest von Memmingen aus anfliegen. Hier sind ab dann wöchentlich vier Verbindungen geplant.

