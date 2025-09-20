Pöbeleien, Spuck-Attacken, Alkohol: Polizei holt Reisenden am Flughafen Memmingen aus dem Flieger

Am Flughafen Memmingen ist es am Sonntag zu einem massiven Polizeieinsatz gekommen. Kurz vor dem Abflug eines Fluges nach Kutaissi in Georgien meldete die Crew einen aggressiven Fluggast.

Der Mann missachtete die Anweisungen der WizzAir-Crew und benahm sich im Flugzeug daneben. Der Pilot rief schließlich die Polizei, die den Passagier noch vor dem Start aus dem Flieger am Memminger Flughafen holen musste.

Polizeibeamte nahmen den 55-Jährigen aus Georgien in der Maschine in Empfang und begleiteten ihn aus dem Sicherheitsbereich. Doch der Mann weigerte sich, das Terminal zu verlassen, pöbelte Reisende an und ignorierte den Platzverweis.

Flughafen Memmingen: Tritte und Spuck-Attacken auf die Polizei

Die Grenzpolizei entschied daraufhin, den sichtlich alkoholisierten Fluggast in Gewahrsam zu nehmen. Doch nun eskalierte er völlig. Er trat nach den Beamten, spuckte sie an und musste schließlich von vier Polizisten am Allgäu Airport überwältigt und fixiert werden.

Während die Beamten unverletzt blieben, erlitt der Festgenommene leichte Hautabschürfungen, heißt es dazu in der Mitteilung.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Wizzair-Passier ein, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Doch offensichtlich hatte der Mann noch nicht genug: Obwohl er mehrere tausend Euro Bargeld mit sich führte, weigerte er sich, freiwillig eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro zu hinterlegen und einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Wizzair-Passagier am Memminger Airport wandert ins Gefängnis

Der Mann wurde deshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der aggressive Passagier musste den Gang ins Gefängnis antreten und wurde laut Polizei in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der Allgäu Airport gilt als Deutschlands südlichster Verkehrsflughafen und zählt mit über drei Millionen Passagieren im Jahr zu den wachstumsstärksten Flughäfen im Land. Allein in den Sommermonaten kontrolliert die Grenzpolizei Memmingen täglich mehrere tausend Reisende.

Immer wieder registrieren die Beamten Vorfälle, die von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz bis hin zu Angriffen auf die Sicherheit reichen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de