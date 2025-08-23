Icon Menü
Flughafen Memmingen: Betrunkene darf nicht nach Mallorca - bitterliche Beschwerde bei der Polizei

Am Allgäu Airport

Betrunkene am Flughafen Memmingen darf nicht nach Mallorca - und beschwert sich bei der Polizei

Weil sie zu betrunken war, durfte eine junge Frau am Flughafen Memmingen nicht nach Mallorca fliegen. Aufgebracht beschwerte sie sich bei der Polizei in Mindelheim.
Von Daniel Halder
    Unter anderem die Fluggesellschaft Eurowings fliegt vom Flughafen Memmingen nach Palma de Mallorca. Wer schon vor Abflug zu betrunken ist, darf aber nicht an Bord.
    Unter anderem die Fluggesellschaft Eurowings fliegt vom Flughafen Memmingen nach Palma de Mallorca. Wer schon vor Abflug zu betrunken ist, darf aber nicht an Bord. Foto: Flughafen Memmingen (Archiv)

    Am Donnerstagnachmittag griff eine Fluggesellschaft am Flughafen Memmingen konsequent durch: Eine junge Frau durfte nicht nach Mallorca fliegen, weil sie deutlich alkoholisiert beim Boarding erschienen war.

    Die Airline machte von ihrem Recht Gebrauch, betrunkene Passagiere von der Beförderung auszuschließen. Statt die Entscheidung hinzunehmen, wandte sich die Frau sichtlich aufgebracht an die Polizeiinspektion Mindelheim. Dort verlangte sie, dass ihre Beschwerde offiziell festgehalten wird.

    Zu betrunken für Mallorca Flug ab Memmingen? Frau ruft Polizei in Mindelheim am

    Die Beamten erklärten der Frau, dass nicht die Polizei, sondern die Fluggesellschaft für die Entscheidung zuständig ist. Wie die Polizei mitteilt, habe die Airline lediglich von ihrem in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verankertem Recht Gebrauch gemacht. Der Mallorca-Flug ab Memmingen war für die junge Frau damit gestrichen.

    Nicht nur in den aktuell laufenden Sommerferien in Bayern und in Baden-Württemberg ist die Sonneninsel Mallorca das beliebteste Reiseziel vom Flughafen Memmingen. Im aktuell gültigen Sommerflugplan 2025 gibt es derzeit täglich Flüge von Memmingen nach Palma de Mallorca.

    Am Donnerstag hoben Maschinen von Ryanair und Eurowings ab Memmingen in Richtung der balearischen Insel ab. Während der Ferien, die noch bis Mitte September gehen, erwarten die Flughafen-Verantwortlichen insgesamt rund 540.000 Fluggäste am Allgäu Airport.

    Der Sommerflugplan 2025 umfasst mehr als 60 Ziele - darunter zahlreiche Städteverbindungen, klassische Urlaubsorte und Pauschalreisen, mit einem Schwerpunkt auf Osteuropa.

    Mit seiner Fernsehsendung "Wetten, dass ..." kam er in Millionen von Wohnzimmern: Moderator Thomas Gottschalk wurde im Oktober 2015 am Flughafen Memmingen begrüßt.
    Icon Galerie
    22 Bilder
    Der Flughafen Memmingen wird auch von Promis gerne genutzt. Von Michael Schumacher bis Olaf Scholz - hier die bekanntesten Gäste am Allgäu Airport.

    Das sind die beliebtesten Flugziele des Allgäu Airports

    Das Ranking der beliebtesten Flugziele vom Flughafen Memmingen sah Mallorca auch 2024 an der Spitze. Am gefragtesten bei den Fluggästen waren in dieser Reihenfolge

    • Mallorca (Spanien),
    • Sofia (Bulgarien),
    • Belgrad (Serbien),
    • Pristina (Kosovo)
    • und Tirana (Albanien).

    Aber auch London, Skopje und Rom verzeichnen mehr als 100.000 Passagiere im vergangenen Jahr.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

    • Abkürzung: FMM
    • Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH
    • Terminals: 1
    • Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation
    • Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)
    • Eröffnung: 2004
    • Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)
    • Fläche: 207 Hektar
    • Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen
    • Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)
    • Homepage: www.memmingen-airport.de
