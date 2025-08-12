Streik in Spanien, Frust am Flughafen Memmingen – drohen Flugausfälle bei Ryanair?

Für viele Urlauber, die vom Flughafen Memmingen in die ersehnten Ferien starten, klingt das nach einem echten Urlaubs-Killer: Ausgerechnet jetzt hat eine Gewerkschaft das Bodenpersonal eines Ryanair-Abfertigers an den Flughäfen in Spanien zum Streik aufgerufen.

Die spanische Gewerkschaft Unión General de Trabajadores (UGT) plant vom 15. bis 17. August 2025 einen Streik beim Ryanair-Dienstleister Azul Handling. An den spanischen Basen der Airline soll es zu Arbeitsniederlegungen kommen. Grund: Der Abfertiger soll laut Gewerkschaft Mitarbeiter sanktioniert haben, die keine freiwilligen Überstunden leisten. Der Arbeitskampf soll am kommenden Wochenende beginnen und könnte an vier Tagen pro Woche bis Jahresende fortgesetzt werden, berichtet das Portal Aero.

Flüge ab Memmingen an acht spanische Flughäfen: Welche Auswirkungen hat der Streik?

Da Ryanair etliche Flüge ab Memmingen zu beliebten iberischen Urlaubszielen anbietet, herrscht jetzt Unruhe bei Passagieren wegen der Streiks in Spanien. So werden vom Allgäu Airport aus die Flughäfen in

Alicante,

Barcelona-Girona,

Gran Canaria,

Malaga,

Palma de Mallorca,

Santiago,

Teneriffa Süd

und Valencia

via Ryanair angeflogen. Jetzt in den Sommerferien starten tausende Urlauberinnen und Urlauber aus dem süddeutschen Raum, aus Österreich und sogar der Schweiz vom Memminger Flughafen in Richtung der spanischen Sonne. Verzögerungen oder Ausfälle wegen des Streiks wären in der Ferienzeit besonders bitter.

Am Flughafen in Memmingerberg ist man alarmiert, die Verantwortlichen wissen um die drohenden Streiks, verweisen aber auf die Airline. Ryanair selbst würde die Passagiere über mögliche Verspätungen oder Ausfälle informieren, heißt es.

Das sagt Ryanair zu möglichen Flugausfällen am Memminger Flughafen

Doch die Fluggesellschaft selbst sieht keinen Grund zur Sorge. Auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de teilt Ryanair in einer Stellungnahme mit: „Wegen gesetzlicher Vorgaben in Spanien, die während der Sommer-Hochsaison einen Mindestbetrieb vorschreiben, erwarten wir keine Beeinträchtigungen unseres Flugbetriebs durch den angekündigten Streik.“

Und weiter heißt es von der Pressestelle in Dublin: „Der Streik betrifft unsere externe Bodenabfertigungsfirma in Spanien, bei der die streikende Gewerkschaft (UGT) weniger als 20 Prozent der Mitarbeiter vertritt.“

Mit anderen Worten: Ryanair rechnet nicht mit spürbaren Ausfällen – weder in Memmingen noch an anderen Abflughäfen.

Streik bei Ryanair-Abfertiger in Spanien: Was Passagiere jetzt wissen sollten

Auch wenn die Airline beruhigt: Verspätungen lassen sich bei Streiks nie ganz ausschließen. Wer im betroffenen Zeitraum nach Spanien fliegt, sollte:

Fluginfos vorab prüfen (App oder Airline-Website).

Genügend Pufferzeit bei der Anreise einplanen.

Eventuell frühere Flüge wählen, um kritische Streikzeiten zu umgehen.

Reiseversicherung checken, falls es doch zu Ausfällen kommt.

Während der laufenden Sommerferien ist am Flughafen in Memmingen die Hauptreisezeit. Allein in den Ferienwochen erwarten die Betreiber rund 540.000 Fluggäste. Grund für den Andrang ist neben der Ferienzeit auch die verkehrsgünstige Lage an der A96 und A7. Der Flughafen wird bevorzugt von Reisenden aus Bayern, Baden-Württemberg und den Nachbarländern genutzt. Für das Gesamtjahr rechnen die Betreiber mit bis zu 3,5 Millionen Passagieren.

Der Sommerflugplan 2025 am Allgäu Airport umfasst mehr als 60 Ziele - darunter zahlreiche Städteverbindungen, klassische Urlaubsdestinationen und Pauschalreisen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de