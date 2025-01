Große Überraschung am Allgäu Airport: Lippenstift von Passagierin war nicht zum Schminken da

Verbotene Gegenstände im Handgepäck von Reisenden - nahezu täglich findet das Sicherheitspersonal am Flughafen Memmingen beim Security Check Dinge, die nicht an Bord dürfen.

Gestern am Dienstag (7.1.2025) staunten die Mitarbeiter am Allgäu Airport aber nicht schlecht: Bei der Kontrolle einer 16-jährigen Jugendlichen fanden sie einen Elektroschocker, der als etwas größerer Lippenstift getarnt war.

Die junge Frau aus Serbien gab an, dass sie den vermeintlichen Lippenstift als Geschenk von ihrer Mutter erhalten habe - und nicht wusste, dass es sich dabei nicht um einen Kosmetikgegenstand handelte. Die Grenzpolizei am Memminger Flughafen fand diese Aussagen „wenig glaubhaft“. Gegen die Jugendliche wurde ein Strafverfahren eingeleitet, den voll funktionsfähigen Elektroschocker (“Taser“) stellten die Beamten sicher.

Im Anschluss durfte die junge Frau ihren Heimflug nach Nis (Serbien) antreten, heißt es abschließend in der Meldung.

Flughafen Memmingen: Winterflugplan 2024/25 mit aktuell 41 Zielen

Am Flughafen in Memmingerberg gilt seit Ende Oktober der Winterflugplan 2024/25 des Flughafens Memmingen. Im aktuellen Flugplan stehen 41 Ziele in 21 Ländern. Einen deutschen Flughafen fliegen die Airlines ab Memmingen auch weiterhin nicht an.

Stattdessen setzt man auf die bewährte Mischung aus vielen Zielen in Osteuropa, europäischen Metropolen und klassischen Urlaubszielen.

Mit diesem Mix und den Billig-Airlines Ryanair und Wizz Air wächst der Allgäu Airport kontinuierlich. Im Jahr 2024 verzeichnete der Flughafen bei Memmingen über 3.2 Millionen Passagiere. Das sind fast 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Beliebtestes Flugziel ab Memmingen ist Mallorca, gefolgt von Sofia in Bulgarien und Belgrad in Serbien.

Seit Anfang November gibt es ein weiteres neues Ziel ab dem Flughafen Memmingen, das von Ryanair bedient wird: Einmal wöchentlich geht es aktuell über den Winter vom Allgäu Airport aus nach Manchester im Norden Englands.

Für das laufende Jahr 2025 peilt der Flughafen Memmingen rund 3,5 Millionen Passagiere an, hieß es Anfang des Jahres.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de