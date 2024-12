So wird das neue Kombibad in Memmingen heißen

Wer in Memmingen ein Rockkonzert besuchen möchte, der geht womöglich ins Kaminwerk. Wer in der Stadt eine Runde schwimmen will, der löst sein Ticket bald für das „Schwimmwerk“. Denn das ist der Name des neuen Kombibads. Einen entsprechenden Beschluss hat das Plenum des Stadtrats in seiner Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit gefasst. Was es mit dem Namen auf sich hat, welcher Vorschlag noch im Raum stand und wie das Logo für das Kombibad aussehen soll, stellte Stadtrat Christoph Baur (CSU) den Rätinnen und Räten vor. Denn seine Agentur „Pfandfrei Designprojekt Memmingen“ bekam als günstigster Anbieter den Zuschlag, um dafür Entwürfe auszuarbeiten, betonte Marcus Geske, Leiter der Memminger Stadtwerke und Bauherr des Kombibads.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kombibad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis