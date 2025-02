Am Freitag fand in Memmingen im Rahmen von Fridays for Future die Demonstration „Rad-Rave fürs Klima“ statt. Unter dem Motto „Trotz Klimakrise verlieren wir unsere gute Laune nicht!“ radelten rund 40 Klimaaktivisten mit Musikboxen und Plakaten durch die Memminger Innenstadt.

