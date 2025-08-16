In diesem Unterallgäuer Fuggerschloss mit KI-Labor werden künftig Drohnen entwickelt

Die Generalsanierung und Umnutzung des Booser Fuggerschlosses haben vor rund einem halben Jahr begonnen. Die handwerklichen Bauarbeiten, die von der Firma Jako Denkmalpflege durchgeführt werden, sind wie geplant angelaufen. Der indische Investor Joseph George will sich mit der Firma Skyber Aerospace Technologies in Boos ansiedeln und in den historischen Räumen ein Technologiezentrum für Künstliche Intelligenz (KI) und Luft- und Raumfahrttechnik gründen.

