In diesem Fuggerschloss im Allgäu gründet ein indischer Investor ein Tech-Zentrum mit KI-Labor

Indischer Investor

In diesem Unterallgäuer Fuggerschloss mit KI-Labor werden künftig Drohnen entwickelt

Am Fuggerschloss in Boos haben die Bauarbeiten begonnen. Das ist der Stand des Millionen-Projekts, bei dem bis zu 100 Arbeitsplätze entstehen sollen.
Von Armin Schmid
    Die Bauarbeiten am Booser Fuggerschloss haben begonnen. Die Restaurierung samt Umbau wird rund drei Jahre dauern.
    Die Bauarbeiten am Booser Fuggerschloss haben begonnen. Die Restaurierung samt Umbau wird rund drei Jahre dauern. Foto: Armin Schmid

    Die Generalsanierung und Umnutzung des Booser Fuggerschlosses haben vor rund einem halben Jahr begonnen. Die handwerklichen Bauarbeiten, die von der Firma Jako Denkmalpflege durchgeführt werden, sind wie geplant angelaufen. Der indische Investor Joseph George will sich mit der Firma Skyber Aerospace Technologies in Boos ansiedeln und in den historischen Räumen ein Technologiezentrum für Künstliche Intelligenz (KI) und Luft- und Raumfahrttechnik gründen.

