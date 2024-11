Rudolf Dreyer wird 80: Fußball ist noch immer seine Leidenschaft

Er war zu seiner aktiven Zeit einer der Schnellsten auf dem Platz, lief die 100 Meter damals in 10,8 Sekunden. Aber nicht nur seine Grundschnelligkeit machte Rudolf Dreyer in den Sechziger- und Siebzigerjahren über die Region hinaus zu einem begehrten Fußballer. Der Kicker aus Babenhausen galt als „kompletter Spieler“. Einer, der viel Talent hatte, Ballgefühl und den richtigen Riecher vor dem gegnerischen Tor. Noch dazu sei er sehr trainingsfleißig und vor allem heimatverbunden gewesen, berichten ehemalige Weggefährten. Am Mittwoch, 20. November, feiert Dreyer seinen 80. Geburtstag. Und der Fußballsport spielt noch immer eine wichtige Rolle in seinem Leben. Martin Gleich, Vorsitzender des TSV Babenhausen, sagt: „So einen außergewöhnlichen Fußballer wie ihn hat es seitdem in unserem Verein nicht mehr gegeben.“

