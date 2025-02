Ex-Freund trifft auf neuen Partner: Drei Männer bei Gruppenprügelei in Memmingen verletzt

Bei einer Prügelei am Dienstag gegen 14.45 Uhr im Bereich der Stifterstraße in Memmingen wurden drei Männer verletzt. Das berichtet die Polizei. Laut aktuellem Ermittlungsstand traf ein 31-Jähriger auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin. Der 33-Jährige war in Begleitung von zwei 23-jährigen Männern.

Schlägerei in Memmingen: Drei Verletzte

Der 31-Jährige ging nach dem Aufeinandertreffen in die Stifterstraße zu seinem Vater. Die dreiköpfige Gruppe folgte ihm. Beim Vater des 31-jährigen Mannes eskalierte die Situation. Die insgesamt fünf Männer sollen sich gegenseitig attackiert haben und dabei auch Pfefferspray und Eisenstangen eingesetzt haben.

Der 31-Jährige erlitt bei der Schlägerei eine Kopfplatzwunde, Schürfwunden und Prellungen. Sein Vater zog sich ebenfalls eine Kopfplatzwunde zu. Der 33-Jährige hatte Schürfwunden. Die drei Verletzten wurden ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung.

