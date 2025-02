An diesen Stellen will die Stadt Memmingen einsparen

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Die finanzielle Lage der Stadt Memmingen bleibt extrem angespannt. Aus diesem Grund hatte die Regierung von Schwaben der Stadtverwaltung aufgetragen, ein schriftliches Konzept vorzulegen, wie sie ihren Haushalt künftig in den Griff bekommen will. Denn nach aktuellen Prognosen wird der Schuldenberg in den kommenden Jahren dramatisch ansteigen, wenn die Stadt jetzt nicht gegensteuert. Die Stadtverwaltung hatte den Stadträten daher Mitte Januar eine lange Liste an potenziellen Einsparmöglichkeiten vorgelegt – viele davon sind im Bereich der freiwilligen Leistungen angesiedelt. In den vergangenen Wochen sollten die einzelnen Fraktionen möglichst konkrete Vorschläge machen, an welchen Stellen der Rotstift angesetzt werden soll. Dass das für die meisten kein leichtes Unterfangen war, wurde in der Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses am Dienstagabend deutlich, als Kämmerer Markus Weiß und Oberbürgermeister Jan Rothenbacher die über 50 Maßnahmen vorstellte, die für eine Konsolidierung des Haushalts infrage kommen. In der Folge nur eine Auswahl der Vorschläge und Entscheidungen in aller Kürze:

