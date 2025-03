Warum ein Pflegebett durch die Fußgängerzone in Memmingen rollt

Anlässlich des Internationalen Frauentags am Samstag, 8. März, veranstaltet das KAB-Bildungswerk der Diözese Augsburg in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Memmingen und dem Frauennetzwerk Memmingen ein Programm in Memmingen. Laut Mitteilung der Stadt geht es um den Themenkomplex „Frauen und Pflege – Take CARE!“.

Die Pflege sei nach wie vor ein von Frauen dominierter Bereich „über 80 Prozent der Pflegekräfte in Deutschland sind weiblich“, heißt es in der Ankündigung. Gleichzeitig sehen sich Frauen in diesem Sektor mit besonderen Herausforderungen konfrontiert: von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie über ungleiche Bezahlung bis hin zu mangelnden Aufstiegschancen.

Wie man Kinder, Pflege und Beruf unter einen Hut bekommt

Zum Informieren, Diskutieren, Probeliegen und Schieben soll am Samstag ein Pflegebett anregen, dass durch die Fußgängerzone rollt. Start ist um 10.30 Uhr am Schrannenplatz.

Einen Büchertisch zum Thema „Weltfrauentag“ bietet die Stadtbibliothek ab 10 Uhr an.

Mit dem Thema „Kinder, Küche, Pflege, Berufstätigkeit – Ohne Carearbeit läuft die Wirtschaft nicht“ befasst sich Prof. Dr. i. R. Uta Meier-Gräwe am Dienstag, 11. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle bei einem Vortrag.

Treffen in Memminger Westen: Es geht um Frauenrechte

Am Donnerstag, 13. März, geht es um 9 Uhr und 11.30 Uhr bei einem Treffen von „Bürger für Bürger – lebendiger Westen“ im Vereinsbüro (Buxheimer Straße 95 a) um Frauenrechte einst und jetzt. Zudem wird die bei der Februar-Aktion selbst genähte Kleidung mit afrikanischen Stoffen präsentiert.

Eine Infoveranstaltung für Frauen und Männer in der Lebensmitte gibt es am Montag, 17. März, von 15.30 Uhr bis 17 Uhr im Maximilian-Kolbe-Haus (Donaustraße 1). Beruflich noch mal durchstarten mit 50plus – Strategien und Impulse für alle, die es beruflich noch einmal wissen wollen, vermitteln Christina Zahnow, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, und Eva-Maria Diallo, Berufsberaterin im Erwerbsleben von der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen.

Eine Lesung der Autorin Mia Raben findet am Mittwoch, 26. März, unter dem Titel „Unter Dojczen“ in der Stadtbibliothek Memmingen statt. Beginn: 19.30 Uhr; der Eintritt ist frei. Das Buch handelt von der besonderen Freundschaft einer hanseatischen Matriarchin und ihrer polnischen Pflegekraft.