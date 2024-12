„Ein Jahr voller Herausforderungen“

„Uns hat in diesem Jahr viel bewegt“, sagt Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. Es habe viele schöne Momente gegeben, aber eben auch schwerwiegende Ereignisse. In einem kurzen Abriss blickt das Stadtoberhaupt beim Jahresabschluss im Kreuzherrnsaal auf 2024 zurück – und beginnt mit einem Dankeschön. Der Dank geht an alle Beteiligten, die bei der Hausexplosion im Wohngebiet Kalker Feld sowie beim Hochwasser halfen; an die Rettungs- und Einsatzkräfte, an die städtischen Mitarbeiter und an die Bürgerinnen und Bürger.

