Termin und Lieder für das Kinderfest in Memmingen stehen fest

Noch knapp vier Monate sind es bis zum Memminger Kinderfest am Donnerstag, 24. Juli. Die Vorbereitungen laufen. Bei der jüngsten Sitzung des Kinderfestausschusses stimmten Ausschussvorsitzende Dagmar Trieb und der Kinderchor der städtischen Sing- und Musikschule Memmingen unter der Leitung von Konstanze Kraus auf das Traditionsfest ein, informiert die Stadtverwaltung. Auch die kleinsten Sängerinnen und Sänger, die noch nicht in der Schule sind, sangen alle fünf Lieder auswendig vor.

Als Choral wird heuer das Lied „Wo Menschen sich vergessen“ gesungen; das schwäbische Lied heißt „Leit, Leit, Leitle müaßt’s luschtig sei“. Als internationales Lied werden die Kinder „ma come bali Bella Bimba“ singen - das Sommerlied führt die Kinder ans Meer zum „Klabautermann“. Im Liederreigen steht außerdem „Rings im Kranze“.

Memminger Kinderfest: Heft liegt ab der zweiten Juli-Woche aus

Das Kinderfestheft und den Kinderfestbecher gestaltet dieses Jahr die Grundschule Amendingen. Ab der zweiten Juliwoche liegt das Heft bei der Tourist-Information und in Memminger Geschäften aus und kann gegen eine Spende mitgenommen werden. Auch werden Schülerinnen und Schüler in der Stadt unterwegs sein und die Heftchen verteilen.

Wer erhält 2025 die Kinderfestmedaille?

Mit Spannung wird die Übergabe der Kinderfestmedaille am Donnerstag, 17. Juli, erwartet. Am Kinderfesttag eine Woche später kann man ab 9.15 Uhr auf dem Marktplatz den Liedern der Kinder und der Rede von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher vom Balkon der Großzunft lauschen und die Tänze von fünf Schulen auf dem Marktplatz bewundern. Die Edith-Stein-Schule zeigt als Zunfttanz den Küfertanz, der auch am Fischertag beim Krönungsfrühschoppen aufgeführt wird.

So verläuft der Kinderfestzug

Der Kinderfestzug beginnt um 13.30 Uhr am Hallhof, die Wegstrecke zieht sich durch die Maximilianstraße, über den Roßmarkt, durch Lindauer Straße und Bodenseestraße bis zum Stadion. Dort erwarten die Kinder eine Brotzeit und jede Menge Spaß und Vergnügen auf den Spielwiesen.