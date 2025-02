Nach Merz-Vorstoß im Bundestag: Demonstrationen auch in Kempten und Memmingen

Viele Tausend Menschen haben in den Städten Bayerns gegen den wachsenden Einfluss rechtsextremer oder rechtspopulistischer Parteien demonstriert. Auch im Allgäu gingen am Samstag nach dem Abstimmungs-Schulterschluss von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und der AfD im Bundestag Menschen auf die Straße. In Kempten waren es nach Polizeiangaben etwa 1500 Demonstranten - in Memmingen zwischen 600 und 700.

Icon Galerie 40 Bilder In Kempten demonstrierten am Samstagnachmittag auf dem Hildegardplatz rund 1500 Menschen gegen die verschärften Migrationspläne von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und den Abstimmungs-Schulterschluss mit der AfD. Fotos in der Galerie.

In Kempten versammelten sich unter dem Motto „Zeichen gegen rechts. Wir sind die Brandmauer“ die Teilnehmer am Samstagnachmittag auf dem Hildegardplatz. Dort sprachen verschiedene Redner vor der Menschenmenge. Auf Transparenten waren Slogans wie „EkelhAfD“ und „Nie wieder ist jetzt“ zu lesen. Laut Polizei verlief die Großdemo friedlich, es kam zu keinen Zwischenfällen.

Gleiches gilt für die Demo am Samstag in Memmingen - initiiert vom Verein „Pride“. Laut Polizei folgten zwischen 600 und 700 Demonstranten dem Aufruf - teils mit fantasievollen Transparenten. Die Versammlung begann gegen 11 Uhr auf dem Weinmarkt mit mehreren Rednern.

Icon Galerie 20 Bilder Unter dem Motto "Gegen „Remigration“ – Fremdenhass und Hetze" demonstrierten zwischen 600 und 700 Teilnehmer in der Memminger Innenstadt. Fotos von der Demo am Samstag.

Nach einer Kundgebung am Freiheitsbrunnen zog die Menge unter lauten Rufen wie „CSU, shame on you“ und „wir sind die Brandmauer“ noch durch die Stadt. Wie die Polizei berichtet, verlief die Demo störungsfrei, auch als der Zug Wahlkampfstände diverser passierte, die entlang der Umzugsstrecke aufgebaut waren. Gegen 12.30 Uhr fand die Versammlung nach einer Abschlussrede ihr Ende.

Mit dem gemeinsamen Votum von CDU und AfD zur Migrationspolitik hatte der Unionsvorsitzende Friedrich Merz am Mittwoch einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Am Freitag folgte eine denkwürdige Abstimmung im Bundestag, die der Kanzlerkandidat der Union verlor. Vielerorts wurden für das Wochenende Demonstrationen angemeldet - auch im Allgäu.

Weitere Demonstrationen am Samstag auch bayernweit

Allein in Würzburg nahmen nach Angaben der örtlichen Polizei etwa 3.800 Menschen an einem „Singen gegen Rechts“ teil. Weitere Demonstrationen wurden am Nachmittag etwa in Augsburg, Passau und Kempten erwartet. Am Donnerstag waren nach Polizeiangaben rund 7.000 Menschen in München vor die Parteizentrale der CSU gezogen, um ihrem Unmut über die Haltung der Bundestagsfraktion der Partei Luft zu machen.

