Wie kommt der neue Name für das Kombibad in Memmingen an?

„Schwimmwerk“: So soll das neue Kombibad in Memmingen heißen. Einen entsprechenden Beschluss haben die Mitglieder des Stadtrats in ihrer jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit gefasst. Alternativ stand der Vorschlag „Stadtbad“ zur Auswahl. Wie kommt nun der Name an? Wir haben uns auf den Straßen von Memmingen umgehört.

Luca Francioso, 40, Memmingerberg: „Dieser Name kann mich überhaupt nicht begeistern. Der Name hört sich an, als ob er von den 70er-Jahren oder vom damaligen Ostblock wäre. Warum nicht einfach ,Erlebnisbad‘? Das hätte doch einen schönen Klang und würde auf die vielen Freizeitmöglichkeiten in dem Bad hinweisen.“

Herbert Stempfel, 69, Memmingen: „Gaswerk, Kaminwerk, Schwimmwerk: In dieser Reihenfolge sehe ich das. Ein durch und durch unschöner Name. Wer kommt denn auf so etwas? Gibt es denn keinen Sponsor, nach dem man es benennen könnte? Aber selbst ,Stadtbad‘ wäre jedenfalls schon die bessere Wahl.“

Kevin Poindecker, 26, Bad Wurzach: „Ehrlich gesagt: Ich würde in kein Schwimmbad gehen wollen, das Schwimmwerk heißt. So spontan würde mir als Beispiel ,Schwimmoase‘ einfallen. Ich meine, wenn man sich etwas Zeit zum Überlegen nimmt, müsste jedenfalls etwas deutlich Besseres als ,Schwimmwerk‘ dabei herauskommen.“

Margarete Reichle, 70, Betzisried: „Dieser Name spricht doch bestimmt niemanden positiv an. Also wenn ich nur zwischen diesen zwei Namen wählen müsste, dann wäre mein haushoher Favorit ,Stadtbad‘. Aber eigentlich sollte man für dieses neue Bad doch schon noch einen schöneren Namen finden. Wellness- oder Erlebnisoase zum Beispiel.“

Gabriela Glocker, 68, Ungerhausen: „Mein Mann und ich haben den Artikel in der Memminger Zeitung gelesen und beide nur den Kopf geschüttelt. So ein hässlicher Name. Meine Idee wäre, das Bad nach einem prominenten Memminger zu benennen, der sich in der Stadt verdient gemacht hat. ,Stadtbad‘ ist zwar nicht gerade ein origineller Name, aber ganz sicher um Welten besser als ,Schwimmwerk‘.“

Cornelia und Theo Dengler, 67 und 75, Amendingen: „Mit diesem Namen sind wir gar nicht einverstanden. Es war ja direkt ein Schock, als wir das gelesen haben. Da gibt es bestimmt noch einige bessere Namen. ,Schwimmwelt‘ würde die Leute bestimmt besser ansprechen. ,Schwimmwerk‘ klingt doch viel zu technisch für so ein Bad.“