Freilaufender Hund greift Frau in Kronburg an

Am Sonntag gegen 8.50 Uhr hat ein freilaufender Hund eine Frau in Unterbinnwang bei Kronburg angegriffen. Die Frau trug mehrere Bisswunden und Kratzer am Arm davon, so die Polizei.

Hunde-Angriff in Kronburg: Frau kann flüchten

Demnach war die 22-Jährige mit ihrem Hund spazieren, als ein fremder freilaufender Hund ihr Tier angriff. Die Frau warf sich schützend vor ihren Hund und wurde dabei selbst verletzt. Letztendlich gelang es ihr sich aus der Situation zu befreien und zu flüchten. Die Polizei konnte den Besitzer des freilaufenden Hundes ermitteln.

