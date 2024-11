Memmingen im Lichterglanz: Einkaufsnacht mit Feuerwerk zum Start in den Advent

In Memmingen gibt es mit dem Start ins erste Adventswochenende 2024 heute die lange Einkaufsnacht „Memmingen im Lichterglanz“. Veranstaltet wird die Shopping-Nacht vom Stadtmarketingverein Memmingen. Dabei soll es Aktionen und Angebote des Einzelhandels, eine festlich geschmückte Innenstadt und ein Rahmenprogramm geben. Am selben Abend startet außerdem der Memminger Weihnachtsmarkt 2024.

In diesem Artikel finden Sie aktuelle News zu Öffnungszeiten, Programm und Angeboten bei der langen Einkaufsnacht „Memmingen im Lichterglanz“ 2024.

Wann findet die lange Einkaufsnacht in Memmingen statt?

Termin für die lange Einkaufsnacht „Memmingen im Lichterglanz“ ist heute Freitag, der 29. November 2024. Mit verlängerten Öffnungszeiten bleiben Geschäfte in der Memminger Innenstadt bis 22 Uhr an diesem Abend geöffnet.

Beendet wird die lange Einkaufsnacht in Memmingen mit einer Abschluss-Show ab 22 Uhr auf dem Westertorplatz mit den „Zündlern“ des TV Memmingen und einem Feuerwerk gegen 22.15 Uhr.

Was ist bei „Memmingen im Lichterglanz“ 2024 geboten?

Beim Programm der langen Einkaufsnacht heute in Memmingen sollen der Handel und die Gastronomie in der Innenstadt im Mittelpunkt stehen. Es gibt laut Veranstalter mehrere Angebote und Aktionen, die Geschäfte sollen sich mit Lichtern und weihnachtlich geschmückten Schaufenstern von ihrer besten Seite präsentieren und haben bis 22 Uhr geöffnet.

Unter dem Motto „Handel meets Gastro“ gibt es außerdem eine gemeinsame Aktion der Händler und Memminger Gastronomen: Beim Einkauf erhalten Kundinnen und Kunden in den teilnehmenden Geschäften einen Gutschein über 2 Euro, den sie direkt im Anschluss an einem der Verkaufsstände in der Innenstadt einlösen können.

Icon Vergrößern Zur weihnachtlichen Beleuchtung in Memmingen gehören seit Jahrzehnten die Weihnachts-Glocken in der Fußgängerzone. Foto: Scholz (Archiv) Icon Schließen Schließen Zur weihnachtlichen Beleuchtung in Memmingen gehören seit Jahrzehnten die Weihnachts-Glocken in der Fußgängerzone. Foto: Scholz (Archiv)

Ab diesem Freitag gibt es in den teilnehmenden Geschäften auch wieder die Glücks- und Rubbellose des Memminger Weihnachtswichteln. Umrahmt wird die lange Einkaufsnacht „Memmingen im Lichterglanz“ 2024 von einem Rahmenprogramm, zu dem die Eröffnung des Christkindlesmarktes auf dem Marktplatz gehört, aber auch Auftritte von Garden, Feuerspuckern oder ein Laternen- und Fackelumzug. Zum Abschluss gibt es ein großes Feuerwerk.

Wo finden die Auftritte bei der langen Einkaufsnacht in Memmingen heute statt?

Die verschiedenen Aktionen im Rahmenprogramm heute von „Memmingen im Lichterglanz“ verteilen sich auf Marktplatz, Fußgängerzone, Weinmarkt, Schrannenplatz und dem Westertorplatz. Unter anderem gibt es:

Laternenumzug für alle Kinder mit dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen, Treffpunkt 18.30 Uhr Marktplatz/Ecke Fußgängerzone (Umzug durch die Fußgängerzone bis zum Schrannenplatz).

Lebensgroße Weihnachtskrippe von Josef Madlener im Antonierhof und Sonderöffnung der Ausstellung im Antoniersaal „Schwäbische Weihnacht mit Bildern von Josef Madlener“ von 17 bis 22 Uhr (Eintritt frei).

Auftaktshow mit den „Zündlern“ des TV Memmingen gegen 19 Uhr am Schrannenplatz, weiterer Auftritt gegen 20.30 Uhr am Theaterplatz.

Programm am Westertorplatz bis zum Ende: Fackeleinzug vom Schweizerberg ins Atrium gegen 19 Uhr.

Im Anschluss: ab 19.30 Uhr Auftritte Mini- und Kindergarde, gegen 20.30 Uhr Teenie-Garde, gegen 21.30 Uhr Prinzengarde des TVM.

Ab 22 Uhr: Abschluss-Feuershow mit den „Zündlern“, gegen 22.15 Uhr Abschluss-Feuerwerk.

Lesen Sie auch: Einkaufsnacht in Kempten - Shopping, Musik und Feuershows zum Start in den Advent