Der Eishockey-Bundesligist ECDC Memmingen legt wieder los

Mit zwei Testspielen gegen den HC Davos und den EV Zug starten die Frauen der Memmingen Indians am Wochenende in die neue Saison. Zuerst geht es am Samstag um 15 Uhr in die Zondacrypto-Arena nach Davos, am Sonntag kommen dann die Frauen des EV Zug in die Alpha-Cooling-Arena am Memminger Hühnerberg. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Memminger Indians mit neuem Übungsleiter

Seit drei Wochen stehen die Memminger Eishockeyfrauen unter der Führung des neuen Übungsleiters Kai Erlenhardt auf dem Eis, aber aufgrund von Maßnahmen der A- und U18-Nationalmannschaften ergibt sich jetzt erst die Möglichkeit zu den ersten Testspielen.

Die beiden Schweizer Teams sind in der Saisonvorbereitung schon weit fortgeschritten. Die Meisterschaftsrunde in der Post Finance Women’s League beginnt bereits eine Woche später. Bei den ECDC-Frauen müssen dagegen erst die neuen Formationen gefunden werden. Dabei steht die Umsetzung der Ideen ihres neuen Übungsleiters im Vordergrund.

Zuletzt ein Sieg und eine Niederlage gegen Davos

Gegen den HC Davos gab es die beiden jüngsten Aufeinandertreffen im September 2023. Zuhause gewannen die Allgäuerinnen knapp mit 2:1, auswärts gab es eine 0:4-Niederlage.

Das sagt der neue Headcoach der Memmingerinnen vor dem Spiel

Die letzte Partie gegen den EV Zug war das Finale im EWHL-Eurocup im Oktober 2024. Hier zogen die Indians mit 2:3 den Kürzeren, wobei der Siegtreffer der Zugerinnen erst zwei Minuten vor Spielende fiel. „Mit den Partien gegen Davos und Zug erwarten uns am Wochenende zwei europäische Top-Teams. Für uns liegt der Schwerpunkt darauf, Spielerinnen unter Wettkampfbedingungen einzusetzen und weitere Erkenntnisse für die Saisonvorbereitung zu gewinnen“, erklärt Headcoach Erlenhardt.