Hund beißt Spaziergängerin im Unterallgäu ins Bein

Am Montagabend hat ein Hund eine Frau in Markt Rettenbach (Kreis Unterallgäu) gebissen. Laut Polizei ging die Frau spazieren, als zwei Hunde von einem Grundstück auf den Gehweg liefen. Als die Frau weiterging, biss einer der Hunde sie von hinten in den rechten Oberschenkel.

Polizei ermittelt nach Hundebiss gegen Halterin

Die Frau ließ den Biss im Krankenhaus behandeln. Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich gegen die Hundehalterin.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 147.255 (Stand: 31.12.2024)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Mindelheimer Heide, Kloster Ottobeuren , Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen , Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park , Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de