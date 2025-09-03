Icon Menü
Markt Rettenbach: Hund beißt Spaziergängerin – Polizei ermittelt

Polizei ermittelt

Hund beißt Spaziergängerin im Unterallgäu ins Bein

Ein Hund hat eine Frau in den Oberschenkel gebissen, während sie einen Spaziergang machte. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen die Hundehalterin auf.
Von Allgäuer Zeitung
    Im Unterallgäu hat ein Hund eine Spaziergängerin verletzt.
    Im Unterallgäu hat ein Hund eine Spaziergängerin verletzt. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Am Montagabend hat ein Hund eine Frau in Markt Rettenbach (Kreis Unterallgäu) gebissen. Laut Polizei ging die Frau spazieren, als zwei Hunde von einem Grundstück auf den Gehweg liefen. Als die Frau weiterging, biss einer der Hunde sie von hinten in den rechten Oberschenkel.

    Polizei ermittelt nach Hundebiss gegen Halterin

    Die Frau ließ den Biss im Krankenhaus behandeln. Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich gegen die Hundehalterin.

    Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Unterallgäu

    • Landrat: Alex Eder (Freie Wähler)
    • Fläche: 1.229,53 Quadratkilometer
    • Verwaltungssitz: Mindelheim
    • Städte: Mindelheim, Bad Wörishofen
    • Einwohner: 147.255 (Stand: 31.12.2024)
    • Höchster Punkt: 849 Meter
    • Tiefster Punkt: 510 Meter
    • Kreisgliederung: 52 Gemeinden
    • Autokennzeichen: MN
    • Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Mindelheimer Heide, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen
    • Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren
    • Homepage: www.unterallgaeu.de
