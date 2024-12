Knochenbrüche und Bluterguss - Unbekannte schlagen in Memmingen auf Kneipengäste ein

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen vor und in einer Kneipe in Memmingen zwei Gäste angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 3 Uhr vor dem Lokal in der Kempter Straße zu einem Streit zwischen insgesamt fünf Männern. Der Grund ist unklar. Als zwei der Beteiligten die Kneipe verlassen wollten, hielten sie die anderen drei Männer auf und gingen mit Faustschlägen auf sie los.

Attacke mit Schlagstock in Memminger Kneipe

Einer der beiden Attackierten zog sich dabei einen Bluterguss am Kopf zu. Der andere kehrte nach dem Angriff laut Polizeibericht in die Kneipe zurück. Dort schlug ihm eine unbekannte Person mit einer Art Schlagstock mehrmals in die Nähe seines Kopfes. Er erlitt dadurch einen Jochbein- und einen Daumenbruch und musste in einem Krankenhaus operiert werden.

Knochenbrüche nach Kneipenschlägerei in Memmingen

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Die drei unbekannten Angreifer vor dem Lokal sind laut Polizei südosteuropäischer Herkunft und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Der mit dem Schlagstock angreifende Täter wird als älterer, 1.70 Meter großer Mann mit grau-schwarzem Haar beschrieben. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich 08331 1000 bei der Polizei Memmingen melden.

