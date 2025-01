Memmingen und das Unterallgäu begrüßen das Jahr 2025

Die Stadt Memmingen und die umliegenden Gemeinden haben das neue Jahr begrüßt. Das Feuerwerk in Memmingen war dieses Mal riesig groß. Auf dem Monte Schutto (Foto) hatten sich so viele Leute versammelt, dass man kaum noch gehen konnte. Auch viele Kinder waren dabei. Das Feuerwerk umfasste die ganze Stadt, und auch die umliegenden Orte sprühten und leuchteten in den glasklaren, von Sternen übersäten Nachthimmel. Die Stimmung auf dem Berg war überschäumend, und das Spektakel, das fast unvermindert bis 0:30 Uhr und noch weiter anhielt, wurde mit lauten Rufen des Entzückens von der Menschenmenge begrüßt. pav

