Wer hat den schönsten Christbaum in Memmingen?

„Alle Jahre wieder“ heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Das gilt auch für das Christbaumloben in Memmingen, das seit 2012 von Rosemarie und Manfred Bretzel vom Verein Soziale Bürger organisiert wird. 21 glitzernde und hoch motiviert geschmückte Christbäume standen am Samstag und Sonntag bereit zum Loben in der Rathaushalle.

21 Christbäume stehen bei der Memminger Aktion zur Wahl

Jeder, der wollte, durfte sich für zwei Euro einen Stimmzettel holen und für seinen Favoriten stimmen. Dafür bekam man auch im angrenzenden Sitzungssaal, wo ein Akkordeontrio stimmungsvolle Weihnachtslieder spielte, nach altem schwäbischem Brauch einen Schnaps seiner Wahl serviert. Der Erlös floss in soziale Projekte wie den offenen Mittagstisch oder die ehrenamtliche Seniorenbetreuung.

Besucher: „Unglaublich, wie ideenreich die Leute sind“

Viele Leute strömten vom Christkindlmarkt herein und ließen sich von der weihnachtlichen Atmosphäre inspirieren. So auch das Ehepaar Brigitte und Herfried Falger aus Memmingen, die begeistert vor einem Baum standen. „Wir hatten eigentlich gar nicht vor hereinzukommen, aber als wir einen Blick durchs Fenster warfen, konnten wir einfach nicht widerstehen.“ Die Memmingerin Erika Lukasch betrachtete mit zwei Freundinnen den Baum mit der Nummer 7, der mit allerlei Handwerksutensilien geschmückt war. „Unglaublich, wie Ideenreich die Leute hier sind“, meinte Lukasch und bestaunte die vielen Objekte, die vor ihr am Baum hängen.

Christbäume sind auch mit Strümpfen und Schnapsfläschchen dekoriert

Viele der Bäume trugen handgefertigten Schmuck. Neben Bäumen mit kleinen Schnapsfläschchen sah man selbstgemachte Engel mit winzigen roten und weißen Wollmützchen sowie mit kunstvoll gefalteten Papiersternen. Wieder andere sind ganz in Blau, Rot oder Weiß geschmückt und der „Sparstrümpfebaum“ für die Stadt war über und über voll von gehäkelten Minisocken. Ein Baum trug sogar Figuren aus Salzteig, die schon 35 Jahre alt sind. Bei all dieser Pracht war es kein Wunder, dass manche der Besucher einige Zeit hin und her gingen und sich kaum entschließen konnten, wem sie die Stimme geben sollten.

Stadtgarde holt sich den Sieg beim Christbaumloben

Am Sonntagabend wurde es dann spannend. Nach Auszählung der Stimmen gab Manfred Bretzel die Ergebnisse zusammen mit Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und dem Christkind Franziska Kohl bekannt. Dabei bat er die anwesenden Teilnehmer, die keinen Preis errungen hatten, nicht traurig zu sein. Die Ergebnisse seien alle sehr knapp ausgefallen. Sieger wurde schließlich die Stadtgarde mit Baum Nummer 18, den zweiten Platz errang Ruth Pfalzer mit Baum Nummer 13 und Dritter wurde die Kinderfeuerwehr mit Baum Nummer 10. Insgesamt gab es sechs Sieger, die allesamt Preise bekamen, die von Memminger Firmen gesponsert wurden.