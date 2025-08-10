Memminger Gastronomen und Händler organisieren ersten „Tanz auf dem Weinmarkt“

Einen „launigen Sommerabend mit Kulinarik, Live-Musik und Tanz unter freiem Himmel“ hatten die rund um den Weinmarkt ansässigen Gastronomen und Händler mit ihrem ersten „Tanz auf dem Weinmarkt“ versprochen. Und die vielen Besucher wurden – bei freiem Eintritt – nicht enttäuscht: Das Wetter verwöhnte sie mit geradezu südländischen Temperaturen. Die Modenschau von „Rosella“ präsentierte anregende Ideen für Tag und Nacht, Sport und Freizeit. Und die große Tombola zugunsten des Fußballprojekts „Bananenflanke Memmingen“ für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung lockte mit attraktiven Preisen. Die zahlreichen vergnügten Gäste genossen bis spät in die Nacht hinein das beeindruckende Flair des umgestalteten Weinmarktes; bei leckerem Essen und erfrischenden Getränken.

Icon vergrößern Zu den Klängen des Donauwalzers wagten die ersten Paare ein Tänzchen auf dem Weinmarkt. Foto: Franz Kustermann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zu den Klängen des Donauwalzers wagten die ersten Paare ein Tänzchen auf dem Weinmarkt. Foto: Franz Kustermann

Das sind die Organisatoren des ersten „Tanz auf dem Weinmarkt“

Organisiert hatte den Abend Yvonne Fähndrich, die erst vor Kurzem ihr Bäckerei-Bistro „Fähndrichs“ am Weinmarkt eröffnet hat, zusammen mit einem Team von Gewerbetreibenden rund um den historischen Platz. Die 48-Jährige zeigte sich über die enorme Resonanz auf die neue Veranstaltung „total happy“. Während sich nach der Aufforderung von Zweiter Bürgermeisterin Margareta Böckh gerade einmal drei mutige Pärchen zur Musik des Donauwalzers zu einem Tänzchen auf das neue Pflaster des Weinmarkts wagten, wurde für die Modenschau ein schwarzer Teppich ausgerollt.

Icon vergrößern Den Hunger und Durst der zahlreichen Gäste stillten die engagierten Gastronomen rund um den Platz. Foto: Franz Kustermann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Den Hunger und Durst der zahlreichen Gäste stillten die engagierten Gastronomen rund um den Platz. Foto: Franz Kustermann

Freizügiges auf dem Open-Air-Laufsteg auf dem Memminger Weinmarkt

Schlag auf Schlag wurden die neuesten Modetrends präsentiert, die untergehende Abendsonne wirkte dabei wie eine eigens dafür installierte Spotbeleuchtung. Raffinierte Unterwäsche, anschmiegsame Nachtkleidung, die nicht nur fürs Bett gedacht ist, und bequeme Alltagskleidung zeigten: „Schönheit kennt keine Größe“. Auf dem Laufsteg kamen aber auch kreative Blumengebinde zum Einsatz, sogar mit Gemüse in den Gebinden. Chice Sonnenbrillen und exklusive Hautpflegemittel rundeten die Modenschau zu Füßen der historischen Kramerzunft ab.

Icon vergrößern In der Abendsonne leuchteten die neueste Dessous-Mode besonders schön. Foto: Franz Kustermann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Abendsonne leuchteten die neueste Dessous-Mode besonders schön. Foto: Franz Kustermann