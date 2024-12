Christkindlesmarkt in Memmingen: Messer sind tabu

Waffen und Messer, auch kleine Taschenmesser, sind auf dem Christkindlesmarkt in Memmingen tabu: Darauf weist das Ordnungsamt der Stadt Memmingen in einer aktuellen Mitteilung hin. Demnach ist beim Bummel zwischen den weihnachtlichen Buden das jüngst geänderte Waffengesetz ebenso zu beachten wie beim Besuch sämtlicher anderer Märkte.

Änderung im Waffengesetz gilt auch für den Christkindlesmarkt in Memmingen

Die Stadt erinnert in der Mitteilung daran, dass am 31. Oktober 2024 eine Änderung des Waffengesetzes in Kraft getreten ist. Schon bislang war es verboten, bei öffentlichen Veranstaltungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen und Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen Waffen dabei zu haben – der Paragraf 42, Absatz 4a erweitert dies auch auf Messer.

Auch kleine Messer sind verboten – es gibt jedoch Ausnahmen

Auch auf Ausnahmen vom Messerverbot geht die Stadt Memmingen ein: Sie gelten bundesweit unter anderem für den Lieferverkehr, die Gastronomie oder für Stände, an denen Messer verkauft werden. Diese gibt es auch auf Weihnachtsmärkten. Messer, die dort gekauft werden, dürfen laut dem Memminger Ordnungsamt mitgeführt werden. Besucher müssen sie aber verpackt lassen und dürfen sie nicht griffbereit bei sich tragen.