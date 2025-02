Memminger Gastronomen haben in diesem Jahr einiges vor

Am 13. Juni 2023 gründeten sechs Wirtinnen und Wirte aus Memmingen das sogenannte Gastro-Netzwerk. Ihre Ziele: sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen sowie gemeinsame Veranstaltungen zu planen. Ein erster Höhepunkt war schließlich im vergangenen Juni der „Memminger Mittsommer“, an dem sich insgesamt 14 Gastronomen beteiligt hatten. Sie boten den Besuchern vor ihren Lokalen in Form kleinerer Speisen einen Abend lang einen Einblick in ihr kulinarisches Angebot. „Die Resonanz war super. Ich werde jetzt schon gefragt, ob wir das wieder machen und ob der Kartenvorverkauf schon läuft“, sagt Yvonne Fähndrich, die Geschäftsführerin des Kreuzherrn-Cafés und eine der Sprecherinnen des Gastro-Netzwerks. Und tatsächlich: Der „Memminger Mittsommer“ soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Doch es wird bei Weitem nicht die einzige Veranstaltung sein, die das Netzwerk heuer auf die Beine stellt, wie Fähndrich sowie Martina Schropp (Koschtbar) und Philipp Hebel (Grünes Haus) im Gespräch mit unserer Redaktion verraten.

