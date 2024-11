Alpha Cooling Arena: Memmingens Eissporthalle präsentiert neuen Namen

Jetzt ist es auch für alle sichtbar: Die Eissporthalle Memmingen trägt einen neuen Namen. In den vergangenen Tagen wurden am Vordereingang und an den Abendkassen in Richtung Bodenseestraße neue Schilder angebracht. Und die sind nicht zu übersehen: In riesigen Lettern werden Schlittschuhläuferinnen und -läufer und Eishockeyfans jetzt in der „Alpha Cooling Arena am Hühnerberg“ begrüßt.

Die neue Bezeichnung für die Memminger Eishalle wurde Anfang September bei einer Sponsorenveranstaltung des ECDC Memmingen enthüllt. Hinter dem Namensgeber steckt die in Memmingen ansässige Alpha Industries AG, die eine Kälte-Wellnessanwendung entwickelte, die zur Schmerzlinderung, der schnelleren Regeneration und Leistungssteigerung dienen soll.

Das Unternehmen und der Eishockeyverein schlossen eine mehrjährige Sponsorenpartnerschaft. Um die Namensrechte an der städtischen Eissporthalle hatte es zuvor eine jahrelange Debatte zwischen der Stadtverwaltung und dem ECDC gegeben. Der Verein pochte auf die lukrative Vermarktung des Hallennamens zu den Eishockeyspielen der Herren-Oberliga- und Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Die Verwaltung lehnte dies ab.

Alpha Cooling Arena: ECDC Memmingen kämpfte lange für die Namensrechte

Erst, als das benachbarte Fußballstadion in der öffentlichen Wahrnehmung unter einem kommerziellen Namen vermarktet wurde, kam Bewegung in die Sache. Anfang 2024 gab es unter dem neuen Oberbürgermeister Jan Rothenbacher grünes Licht für den Verein. Im Spätsommer war schließlich ein Namensgeber für die kommenden Jahre gefunden.

Icon Vergrößern Auch am Haupteingang in Richtung Hühnerberg begrüßt der neue Name die Besucherinnen und Besucher der Memminger Eissporthalle. Foto: Daniel Halder Icon Schließen Schließen Auch am Haupteingang in Richtung Hühnerberg begrüßt der neue Name die Besucherinnen und Besucher der Memminger Eissporthalle. Foto: Daniel Halder

Memmingen: Alpha Cooling Arena mit Platzmangel

Die Memminger Eissporthalle am Hühnerberg wurde im Dezember 1987 in Betrieb genommen. In puncto Sicht auf die Eisfläche und Komfort auf den Zuschauertribünen zählt sie nach wie vor zu den modernsten Eishallen in Bayern. Für Eishockey unter Profibedingungen, wie es der ECDC Memmingen betreibt, fehlt es jedoch an Platz. Der Verein bemüht sich seit längerem um einen neuen VIP-Bereich und weitere Kabinen für die 1. Mannschaft, das Frauen-Team und die über 180 Kinder und Jugendlichen in den neun Nachwuchsmannschaften des Clubs.

Schlittschuhlaufen können Hobbysportlerinnen und -sportler in der städtischen Eishalle an sieben Tagen in der Woche. Vormittags und am Nachmittag steigt von Mitte September bis Ende März der „öffentliche Lauf“, am Montag gibt es den Abendlauf und am Samstagabend einen „Discolauf“.