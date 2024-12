Neu: Zusätzliche Busfahrten von Memmingen nach Wolfertschwenden

Gute Nachrichten für Pendler kommen aus dem Mobilitätsausschuss des Unterallgäuer Kreistags: Auf Beschluss des Gremiums soll die Busverbindung zwischen Memmingen und Wolfertschwenden verbessert werden. So wird das Busunternehmen Brandner ab dem Fahrplanwechsel zum 15. Dezember am Morgen drei zusätzliche Fahrten nach Wolfertschwenden und am Nachmittag vier zusätzliche Fahrten nach Memmingen anbieten. Start- und Zielpunkt der Busse ist in Memmingen der ZOB beim Bahnhof. Von der Neuerung sollen vor allem rund 3000 Mitarbeiter von örtlichen Unternehmen profitieren, die täglich nach Wolfertschwenden einpendeln.

So viel Geld schießt der Landkreis Unterallgäu zu

Wie Wolfertschwendens Bürgermeisterin Beate Ullrich auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, soll der neue Fahrplan zunächst ein Jahr lang getestet werden. Für das Pilotprojekt schießt der Landkreis auf Beschluss des Mobilitätsausschusses eine einmalige Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro zu. Ferner hat das Busunternehmen einen Vertrag mit der Gemeinde und örtlichen Firmen geschlossen, um die Finanzierung der zusätzlichen Fahrten für ein Jahr zu sichern. In diesem Zusammenhang unterstreicht Ullrich, dass sich die beteiligten Firmen finanziell sehr engagieren würden. Genaue Zahlen aus dem Vertrag könne sie jedoch nicht öffentlich nennen.

Wann die zusätzlichen Fahrten in Memmingen starten

Das neue Busangebot sieht auch neue Haltestellen in Wolfertschwenden vor – etwa bei den Firmen Multivac und Pester Pac. Der Bahnhof in Thal kann allerdings nicht angefahren werden, weil Busse dort nicht beziehungsweise nur sehr schlecht wenden können.

Die zusätzlichen Fahrten ab dem Memminger Bahnhof starten um 5.33 Uhr sowie um 7 und 8.02 Uhr. Die Abfahrtszeiten in Wolfertschwenden sind um 14.08 Uhr, um 15.08 sowie um 16.08 und 17.08 Uhr. Die einfache Fahrzeit beträgt etwa 18 Minuten. Der Fahrplan ist laut Landratsamt mit den Unternehmen abgestimmt worden. Neben diesen zusätzlichen Fahrten werden die bisherigen Busverbindungen weiterhin angeboten.

Wie es 2026 mit dem Projekt weitergehen soll

Laut Bürgermeisterin Ullrich soll nach der einjährigen Testphase anhand der gesammelten Erfahrungen entschieden werden, ob es die neuen Busverbindungen weiterhin geben wird. Der Wunsch sei natürlich, dass sich die zusätzlichen Fahrten rechnen und das Angebot dann ohne weitere Zuschüsse fortgeführt werden kann. Aber selbst wenn Ende 2025 ein kleines finanzielles Defizit bleibt, kann sich Ullrich vorstellen, dass die Gemeinde und die Unternehmen die Fahrten über das Jahr 2025 hinaus weiterhin bezuschussen. „Das Minus muss sich natürlich in Grenzen halten“, stellt die Rathauschefin klar.