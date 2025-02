Valentinstag: Memminger Geschäfte verschenken eine halbe Stunde kostenloses Parken

„Es gibt so viele Dinge, die man nicht mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem ‚Danke‘.“ Ganz nach dem Zitat von Kardinal Léon-Joseph Suenens bedanken sich Memmingens Einzelhändler zum Valentinstag am 14. Februar mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei ihren Kundinnen und Kunden - konkret mit einer halben Stunde kostenfreies Parken.

Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketing Memmingen, freut sich laut einer Mitteilung des Vereins, dass die Stadt „die sympathische Valentinsaktion auch 2025 befürwortet und unterstützt“. Blumen, Pralinen, Schmuck oder ein schönes Candlelight-Dinner – jede Menge Überraschungen werden am Tag der Liebe verschenkt.

„Wir verschenken gemeinsam mit der Stadt 2500-mal 30 Minuten kostenlos parken“, sagt Oßwald. „Mit der Aktion haben unsere Mitgliedsgeschäfte die Möglichkeit, ihren Kundinnen und Kunden zu zeigen, wie wertvoll und wichtig sie uns sind. Wir wollen möglichst vielen Menschen eine Freude bereiten und uns für ihre Treue zur Einkaufsstadt Memmingen bedanken.“

So funktioniert der spezielle Sparkschein

Kundinnen und Kunden erhalten einen speziell angefertigten Parkschein in Form einer Parkscheibe, auf dem nur noch in den hierfür vorgesehenen Feldern das Datum und die genaue Ankunftszeit eingetragen werden müssen (detaillierte Hinweise befinden sich auf der Rückseite der Parkscheine) – und schon kann man eine halbe Stunde kostenlos in der Memminger Innenstadt parken.

Wo umsonst in Memmingen geparkt werden kann

Der Parkschein gilt vom 14. Februar bis einschließlich 30. Juni 2025 auf allen Memminger Parkplätzen mit Parkscheinpflicht. Er gilt nicht für die Parkhäuser, erklärt der Verein Stadtmarketing.

Die städtische Parküberwachung ist über das Projekt informiert und erkennt den Parkschein in diesem Zeitraum an. Voraussetzung ist, dass er ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Parker mit einer Verwarnung rechnen.

