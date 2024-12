Was der neue Vorstandsvorsitzende Daniel Gastl vor hat

Daniel Gastl, der neue Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwaben-Bodensee, will als Nachfolger von Thomas Munding seinen Fokus auf Stabilität setzen. Er wolle die Marke der Bank weiterentwickeln und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen, sagte er laut einer Mitteilung der Sparkasse. Der offizielle Wechsel erfolgte vor einigen Tagen.

Berufliche Laufbahn des neuen Sparkassen-Chefs Daniel Gastl

Gastl, der aus Dillingen an der Donau stammt, absolvierte bei der Münchner Bank eG eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte im Anschluss Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Universität Passau. Während seines Studiums arbeitete er bei der Commerzbank AG im Firmenkunden- und Kreditbereich. Nach seinem Studienabschluss ging er zur KMPG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG München und war für Kredit- und Risikomanagementprüfungen zuständig. In dieser Zeit legte Gastl zudem das Steuerberaterexamen ab.

Gastls Laufbahn in der Sparkassenorganisation startete vor elf Jahren als stellvertretendes Vorstandsmitglied in Schweinfurt, wo er für die Leitung der Kreditabteilung verantwortlich war. 2015 wurde er Vorstandsmitglied. Drei Jahre später übernahm er das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Günzburg-Krumbach. Im Juli 2024 wurde Gastl Vize-Vorstandsvorsitzender der fusionierten Sparkasse Schwaben-Bodensee und tritt dort nun seinen Vorstandsvorsitz an.

„Sparkassen leben von persönlicher Beratung“

„Die Sparkassen leben von persönlicher Beratung und Regionalität“, sagte Gastl. Das wolle er vor Ort bewahren und auch Vereine, Kultur, Sport und Ehrenamt in der Region unterstützen. Gleichzeitig wolle er sich den Themen „digitale Beratung“ und „Fachkräftemangel“ annehmen

Die weiteren Vorstandsmitglieder der Sparkasse-Bodensee

Unterstützt wird der neue Vorstandsvorsitzende von den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Dr. Wolfgang Zettl und Bernd Fischer. Zettl verantwortet in Augsburg und Umland das Privat- und Firmenkundengeschäft sowie für das Gesamthaus den Bereich Corporate Finance. Fischer ist zuständig für das Privat- und Firmenkundengeschäft in den Regionen Memmingen, Lindau und Mindelheim sowie das Private Banking für das Gesamthaus. Weitere Vorstandsmitglieder sind Harald Post und Andreas Steinbacher. Regionsübergreifend ist Post verantwortlich für die Marktfolge und Compliance, während Steinbacher für das Privat- und Firmenkundengeschäft für die Regionen Günzburg und Krumbach zuständig ist.