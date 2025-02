Vom Schandfleck zum Vorzeigequartier: Pläne fürs Rosenviertel in Memmingen schreiten voran

Die Pläne für die Umgestaltung des maroden Rosenviertels in Memmingen werden immer konkreter. So haben Architekten jetzt den Mitgliedern des städtischen Bauausschusses einen Rahmenplan vorgestellt. Dieser ist wiederum Grundlage für ein sogenanntes Konzeptvergabeverfahren. Bei diesem Verfahren können sich interessierte Investoren für die Umsetzung der Planung und den Kauf der entsprechenden Grundstücke bewerben. In diesem Zusammenhang merkte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher in der Sitzung an, dass die Stadt bereits gute Gespräche mit möglichen Investoren geführt habe. Die Investorensuche soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Als nächster Schritt kann dann das Bebauungsplanverfahren im Jahr 2026 bereits zusammen mit den Investoren durchgeführt werden.

Volker Geyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rosenviertel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis