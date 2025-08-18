In diesem Stadthaus in Memmingen entstehen 18 neue Wohnungen

Das Ortsbild in der Freudenthalstraße in Memmingen wird sich schon bald deutlich verändern. Denn auf einem rund 1800 Quadratmeter großen Areal in der Nähe des Bahnhofs, auf dem eine alte Villa aus dem 20. Jahrhundert steht, soll ein siebenstöckiges Wohngebäude errichtet werden. Wie Sven Müller von der Graf Architekten GmbH gegenüber unserer Redaktion erklärt, hat die Stadt nun die Baugenehmigung für das Großprojekt erteilt.

