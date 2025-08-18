Icon Menü
Stadthaus in Memmingen mit 18 neue Wohnungen: Großprojekt genehmigt.

Großprojekt genehmigt

In diesem Stadthaus in Memmingen entstehen 18 neue Wohnungen

In der Nähe des Memminger Bahnhofs soll ein siebenstöckiger Neubau errichtet werden. Wann die Bauarbeiten für das Großprojekt starten.
Von Johannes Schlecker
    So soll das Stadthaus in der Nähe des Memminger Bahnhofs einmal aussehen. In dem siebenstöckigen Neubau sind 18 Wohneinheiten geplant.
    So soll das Stadthaus in der Nähe des Memminger Bahnhofs einmal aussehen. In dem siebenstöckigen Neubau sind 18 Wohneinheiten geplant. Foto: Graf Architekten GmbH/IVG Immobilien und Verwaltungs-GmbH (Visualisierung)

    Das Ortsbild in der Freudenthalstraße in Memmingen wird sich schon bald deutlich verändern. Denn auf einem rund 1800 Quadratmeter großen Areal in der Nähe des Bahnhofs, auf dem eine alte Villa aus dem 20. Jahrhundert steht, soll ein siebenstöckiges Wohngebäude errichtet werden. Wie Sven Müller von der Graf Architekten GmbH gegenüber unserer Redaktion erklärt, hat die Stadt nun die Baugenehmigung für das Großprojekt erteilt.

