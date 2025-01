Ein königlicher Jahresauftakt in Memmingen

Mit vielen Königen und Königinnen in aufwendigen bunten Gewändern und zahlreichen Sternträgern wurde traditionell der erste Termin des neuen Jahres im Rathaus mit den Sternsingergruppen der katholischen Pfarreiengemeinschaft Memmingen begangen. Dutzende Kinder sowie traditionell eine Männergruppe sind nach dem Entsendungsgottesdienst in St. Johann Baptist der Einladung von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher gefolgt und haben den Segen auch ins Rathaus gebracht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Memmingens Stadtoberhaupt bedankte sich: „Durch Euer Kommen und Euren Segensspruch ist das Rathaus für die zahlreichen Aufgaben im neuen Jahr hoffentlich bestens gerüstet.“

Was bedeutet C+M+B?

Der Spruch wurde in diesem Jahr erstmals von den Jungen und Mädchen aus Buxheim aufgesagt. Die Abkürzung C+M+B für „Christus mansionem benedicat“ schrieb Sina Kehrle an das Tor des Rathauses. Sie bedeutet „Christus segne dieses Haus“. Die kleinen und großen Gäste sangen außerdem noch Lieder, bevor sie sich frisch gestärkt auf den Weg in die Memminger Häuser machten und Spenden sammelten.

„Erhebt eure Stimme – Sternsinger für Kinderrechte“ lautet das diesjährige Motto des Dreikönigssingens. Dabei stellen die Sternsinger und Sternsingerinnen bei ihrer 67. Aktion die Achtung der Kinderrechte in den Fokus und unterstützen Projekte in Kenia und Kolumbien. (pm)