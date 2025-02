Tempo 30 in Memmingen: Wo geht das, wo nicht?

Höchstgeschwindigkeit 30 Kilometer pro Stunde: Die Temporeduzierung ist in Memmingen immer wieder Thema. Die neue Tempo-30-Zone in Hart (wir berichteten) warf bei manchen Leserinnen und Lesern jetzt Fragen auf. Warum dort und nicht an weiteren Stellen in Memmingen? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um die Geschwindigkeit zu begrenzen? Darüber und über Vorschläge von Lesern für solche Bereiche haben wir mit der Stadt Memmingen gesprochen. Birgit Haldenmayr, die Leiterin des städtischen Straßenverkehrsamtes, gibt Auskunft.

