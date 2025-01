Flucht mit der Kutsche durchs Memminger Stadttor

Mord, mysteriöse Vorfälle und zwielichtige Machenschaften: Memmingen war in früheren Jahrhunderten manches Mal ein Schauplatz spektakulärer Kriminalfälle. Mit unserer neuen Serie „Mordsgeschichten und krumme Dinger“ tauchen wir in Verbrechen, Lug und Trug in der Memminger Stadthistorie ein. In Teil zwei gerät eine Frau mit ihren Kindern in Bedrängnis – und es kommt zu einer geheimnisvollen Flucht. Obendrein ist die Geschichte aus dem 17. Jahrhundert, die Stadtführerin Sabine Rogg in einem Beitrag von Bernadin Lins über die Geschichte des einstigen Franziskanerinnenklosters Maria Garten in Memmingen entdeckt hat, für sie „ein Beispiel gelebter weiblicher Solidarität“.

Verena Kaulfersch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sabine Rogg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis