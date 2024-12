Unfall auf der A96: Brummifahrer übersieht Pkw beim Spurwechsel

Eigentlich wollte der 40-jährige Brummifahrer am Dienstagfrüh um 6.30 Uhr nur freundlich sein und Platz für Autos machen, die an der Anschlussstelle Bad Wörishofen/Türkheim auf die A96 einbiegen wollten. Doch dabei übersah er ein Auto, das zu diesem Zeitpunkt auf der Überholspur unterwegs war. Der 23-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Auflieger nicht mehr vermeiden, sein Auto blieb mit Totalschaden auf dem linken Fahrstreifen liegen. Die beiden Pkw-Insassen wurden vorsorglich zur Kontrolle in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Absicherung der Unfallstelle und für Verkehrsleitmaßnahmen war die Freiwillige Feuerwehr Türkheim im Einsatz. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 21.500 Euro geschätzt und der Unfallverursacher musste vor Ort eine Verwarnung bezahlen. (mz)

