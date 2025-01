Stau und dichter Ferienverkehr aktuell auf der A7 bei Memmingen

Im Ferienverkehr auf der A7 kommt es aktuell zu Stau. In Fahrtrichtung Ulm stockt der Verkehr derzeit hinter Memmingen zwischen Dettingen an der Iller und Vöhringen. Auch am Mittag hat es durch den dichten Verkehr auf der Autobahn einen Rückstau bis nach Memmingen gegeben.

Auffahrunfall auf der A7 bei Berkheim

In der Gegenrichtung, in Fahrtrichtung Füssen, kam es auf der A7 kurz vor der Anschlussstelle Berkheim zu einem Auffahrunfall. Die Polizei fuhr laut einer Pressesprecherin mit dem beschädigten Fahrzeug auf einen Autobahnparkplatz in der Nähe. Die Fahrbahn ist demnach nicht mehr blockiert.

Toter Greifvogel blockiert Autobahn Richtung Ulm

Zwischen Dietmannsried und Bad Grönenbach liegt in nördlicher Fahrtrichtung ein toter Greifvogel auf der Fahrbahn. Die linke Spur ist blockiert.

