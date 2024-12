Sprinter übersehen: Zwei Verletzte nach Unfall auf der A 96 bei Kammlach

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die A96 bei Kammlach (Unterallgäu) in Richtung Lindau nach einem Unfall voll gesperrt worden, es hat zwei Leichtverletzte gegeben. Wie die Polizei berichtet, war ein 37-Jähriger am Abend auf der rechten Spur der A96 unterwegs. Vor ihm saßen ein 64-Jähriger und seine 34-jährige Beifahrerin in einem Sprinter. Weil der 34-Jährige den Sprinter zu spät bemerkte, versuchte er einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern.

Autofahrer übersah auf der A96 einen Sprinter

Doch nachdem er auf die linke Spur gelenkt hatte, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Das Auto schleuderte wieder auf die rechte Spur und krachte in das Heck des Sprinters. Der wurde durch den Aufprall gedreht und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur zum Stehen.

Polizei sperrte die Autobahn bei Kammlach in Richtung Lindau

Sowohl der 64-jährige Fahrer als auch seine 34-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Das Auto des 37-jährigen Unfallverursachers musste abgeschleppt werden, weil es bei dem Unfall stark beschädigt wurde. Die Feuerwehr Mindelheim sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Damit das Auto geborgen werden konnte, sperrte die Polizei die Autobahn kurzzeitig voll. Warum der 37-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, ist bisher nicht bekannt.

