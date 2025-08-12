Ursache noch unklar: Rollerfahrer bei Unfall mit Auto in Memmingen schwer verletzt

Ein Auto hat am vergangenen Montag, 11.8.2025, in Memmingen einen Tretroller erfasst. Der Rollerfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert.

Unfall in Memmingen: Mann schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei war ein 24-Jähriger mit seinem Tretroller stadteinwärts auf der Bismarckstraße unterwegs, während eine 26-jährige Autofahrerin vom Ebertring kommend die Kreuzung geradeaus passierte.

Als der Rollerfahrer am Hindenburgring die Fußgängerampel überqueren wollte, kollidierte die Pkw-Fahrerin frontal mit ihm.

Verkehrsunfall in Memmingen: Ursache noch ungeklärt

Durch die Wucht des Aufpralls prallte der Rollerfahrer mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Der 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Welche der beiden Unfallbeteiligten zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes grünes Licht hatte, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Weitere Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.