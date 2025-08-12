Icon Menü
Unfall in Memmingen gestern (11.8.2025): Auto erfasst Fahrer von Tretroller

Verkehrsunfall in Memmingen

Ursache noch unklar: Rollerfahrer bei Unfall mit Auto in Memmingen schwer verletzt

In Memmingen ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Tretroller. Jetzt ermittelt die Polizei.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Am Montag ereignete sich in Memmingen ein Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.
    Am Montag ereignete sich in Memmingen ein Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Ein Auto hat am vergangenen Montag, 11.8.2025, in Memmingen einen Tretroller erfasst. Der Rollerfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert.

    Unfall in Memmingen: Mann schwer verletzt

    Nach Angaben der Polizei war ein 24-Jähriger mit seinem Tretroller stadteinwärts auf der Bismarckstraße unterwegs, während eine 26-jährige Autofahrerin vom Ebertring kommend die Kreuzung geradeaus passierte.

    Als der Rollerfahrer am Hindenburgring die Fußgängerampel überqueren wollte, kollidierte die Pkw-Fahrerin frontal mit ihm.

    Verkehrsunfall in Memmingen: Ursache noch ungeklärt

    Durch die Wucht des Aufpralls prallte der Rollerfahrer mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Der 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

    Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Welche der beiden Unfallbeteiligten zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes grünes Licht hatte, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

