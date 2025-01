Abruptes Bremsmanöver führt zu Unfall in Memmingen - nun ermittelt die Polizei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es gegen 1.15 Uhr einen Unfall in der Allgäuer Straße in Memmingen gegeben. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Gegen einen der beiden Unfallbeteiligten wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Auto stellte die Polizei sicher.

Polizei ermittelt nach Auffahrunfall in Memmingen

Demnach sollen die beiden Unfallbeteiligten zunächst hintereinander stadteinwärts auf der Pulvermühlstraße gefahren sein. Anschließend bogen beide nach rechts in die Allgäuer Straße ab. Plötzlich soll der vorausfahrende 24-Jährige ohne erkennbaren Grund abgebremst haben, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich der 24-Jährige von einem missglückten Spurwechsel des anderen Autofahrers provoziert gefühlt haben, weshalb er abbremste. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei stellte das Auto des 24-Jährigen zur Datenauslesung sicher.

