Vesperkirche in Memmingen: Diakonie sucht ehrenamtliche Helfer

Die Vesperkirche findet heuer vom 16. bis 30. März in der Memminger Christuskirche statt. „Zur erfolgreichen Durchführung werden zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer benötigt“, heißt es in einer Mitteilung der Diakonie Allgäu. Menschen, die sich engagieren möchten, können sich ab sofort über die Homepage der Vesperkirche anmelden. Alternativ sind Anmeldungen auch telefonisch unter 08331 75856, per Mail an ehren-amt@vesperkirche-memmingen.de oder persönlich vor Ort möglich von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr bei Christine Ollech (Rheineckstraße 45) oder mittwochs von 15 bis 17 Uhr bei Anne May (Rheineckstraße 12).

In diesen Bereichen können die Ehrenamtlichen mithelfenn

Ehrenamtliche können in verschiedenen Bereichen mithelfen, etwa bei der Begrüßung der Gäste, der Essensausgabe, der Betreuung von Kulturveranstaltungen oder hinter den Kulissen. „Neue Interessierte sind ebenso willkommen wie erfahrene Unterstützerinnen und Unterstützer, die in den vergangenen Jahren bereits dabei waren“, erklärt Anne May, die für die Koordination der Ehrenamtlichen zuständig ist. Als Ort der Gemeinschaft und Begegnung veranstaltet die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Christuskirche, das Evangelisch-Lutherische Dekanat Memmingen und die Diakonie Allgäu die Vesperkirche. (pm)