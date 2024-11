Auf diesem Weihnachtsmarkt in Treherz gibt es Besuch vom Nikolaus

Wer jetzt schon Lust hat, sich einen Christbaum zu besorgen, der hat beim Weihnachtsmarkt in Treherz bei Aitrach (Landkreis Ravensburg) die Gelegenheit dazu. Aber nicht nur das: Daneben ist am 7. Dezember auch ein überschaubares, aber angenehmes weihnachtliches Programm geboten. Wie es genau aussieht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Steckbrief: Das ist der Treherzer Weihnachtsmarkt in der Nähe von Aitrach

Name: Weihnachtsmarkt Treherz

Ort: rund um das Dorfgemeinschaftshaus Treherz (Landkreis Ravensburg)

Termin: Samstag, 7. Dezember 2024

Öffnungszeiten: 10.30 bis 16 Uhr

Wann findet der Treherzer Weihnachtsmarkt statt?

Der Weihnachtsmarkt Treherz startet am Samstag, 7. Dezember, um 10.30 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis 16 Uhr und erstreckt sich über das Dorfgemeinschaftshaus, die Kirche und die alte Poststation.

Wer größere Weihnachtsmärkte lieber mag, fährt von Treherz mit dem Auto etwa 35 Minuten nach Kempten. Dort findet einer der größten Weihnachtsmärkte des Allgäus statt. Eine weitere Alternative ist der Memminger Christkindlesmarkt.

Was ist beim Treherzer Weihnachtsmarkt nahe Aitrach geboten?

Neben einem Christbaumverkauf und Ständen mit handgefertigten Produkten wird es auf dem Treherzer Weihnachtsmarkt Speisen und Getränke im Dorfgemeinschaftshaus sowie eine „Auszeit am Kamin“ in der Alten Poststation geben.

Um 13.45 Uhr stattet der Nikolaus dem Dorfgemeinschaftshaus einen Besuch ab. Um 15 Uhr startet eine musikalische Einlage des Pepone Chors, der Silvestersänger und der Swinging Christmasblowers in der Kirche. Der Rest der Veranstaltung wird musikalisch untermalt durch den Musikverein Treherz.

