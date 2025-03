Wie die Stadt bedeutende Wohnviertel vor Wildwuchs schützen will

Neue Wohnungen werden in Memmingen dringend benötigt – und zwar nicht nur in Neubaugebieten, sondern auch in der Kernstadt. „Sanierung“ sowie „Nachverdichtung durch Neu- und Umbauten“ heißen hier die Schlagworte. In diesem Zusammenhang kommen immer wieder Anfragen von Investoren sowie von Haus- und Grundbesitzern auf die Stadtverwaltung zu, bei denen es um Bauprojekte in Quartieren geht, die eine besondere städtebauliche und geschichtliche Bedeutung haben.

