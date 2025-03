Sanierung des Hasen-Areals in Memmingen: Neubau von Wohnungen, Hotel und Gastronomie geplant

„Endlich! Endlich wird dem Hasen zu altem Glanz verholfen“, kommt es Sabine Rogg mit einem befreienden Seufzer über die Lippen. Grund für die Freude der Stadträtin sind Pläne für die Sanierung des maroden Hasen-Areals am Memminger Stadtbach, die an diesem Nachmittag im Rathaus den Mitgliedern des städtischen Bauausschusses vorgestellt werden. Voll des Lobes sind auch Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und weitere Stadträte. „Das ist ein tolles Beispiel, wie man ein altes Gemäuer aus dem Dornröschenschlaf holt“, sagt etwa Christoph Baur. Laut dem Stadtrat wird das Projekt beim Schrannenplatz nicht zuletzt auch den Tourismus in Memmingen weiter ankurbeln. Schließlich sollen neben Wohnungen, Gewerbeflächen und Büros auch eine Gaststätte sowie ein kleines Hotel entstehen.

Lob vom Memminger Gestaltungsbeirat

Vorgestellt werden die Pläne, die das Architekturbüro „Kofink Schels“ (München/Bad Hindelang) im Auftrag einer privaten Bauherrin aus Memmingen entworfen hat, von Fabian Damm. Nach den Worten des Leitenden Baudirektors erntete das Vorhaben bereits im Memminger Gestaltungsbeirat hervorragende Kritiken. Dort war im vergangenen Dezember von einem „Projekt mit einer Qualität weit über dem Durchschnitt“ die Rede. Ebenso von „großer Sensibilität und Genauigkeit in der Planung“.

So viele Wohnungen sollen in den Gebäuden beim Stadtbach entstehen

Laut den vorgestellten Plänen sollen vier Gebäude saniert und umgebaut werden sowie ein neues Haus in der Oberen Bachgasse 10 entstehen. Letzteres wird sich am bereits abgerissenen Vorgängergebäude orientieren, „aber dieses nicht kopieren“, wie Damm es formuliert. In das neue Haus soll eine Gaststätte samt einem kleinen Hotel mit etwa 30 Betten einziehen. Das abgebrochene Gebäude stand wie alle Häuser in der Memminger Altstadt zwar unter Ensembleschutz, aber nicht unter Denkmalschutz. Und da es in einem sehr schlechten Zustand war, durfte es abgerissen werden. Sowohl das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege als auch die Untere Denkmalschutzbehörde sowie die Heimatpflege haben dem Gesamtprojekt bereits zugestimmt.

Icon Vergrößern Das Modell zeigt das Hasen-Areal, wie es nach der Sanierung und Umgestaltung einmal aussehen soll. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich Icon Schließen Schließen Das Modell zeigt das Hasen-Areal, wie es nach der Sanierung und Umgestaltung einmal aussehen soll. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich

Im Gegensatz zum Haus mit der Nummer 10 steht die ehemalige Gaststätte „Zum goldenen Hasen“ unter Denkmalschutz und darf nicht abgebrochen werden. Das Gebäude soll im Sinne des Denkmalschutzes entsprechend saniert und in ein Wohn- und Geschäftshaus umgebaut werden. Laut Damm sind drei Wohnungen sowie Büros und ein Seminarraum geplant. Zudem soll Platz für „Coworking“ geschaffen werden. In einem Coworking-Bereich können sich zum Beispiel Menschen von verschiedenen Unternehmen ein Büro und dessen Einrichtung teilen.

In einem direkt angrenzenden Haus sowie in dem dahinterliegenden Hasensaal sollen nach Damms Ausführungen insgesamt zwölf Wohnungen entstehen. Ferner sind in den Gebäuden verschiedene Abstellräume sowie ein Yoga-Raum geplant.

Aus ehemaligem Kino-Saal wird ein Garten

Eine Besonderheit des Projekts ist ein ehemaliger Kino-Saal im hinteren Bereich des Hasen-Areals. Dieser wird nicht abgebrochen, sondern in einen privaten Graten verwandelt. Dabei sollen die Außenmauern stehen bleiben und so als Sichtschutz dienen. In diesem Zusammenhang merkte Rathauschef Rothenbacher an, dass es keine Vorgabe der Stadt gewesen sei, den Kinosaal zu erhalten. Dieses Gerücht würde gerade die Runde in der Stadt machen. Tatsächlich sei es aber so, dass diese Idee von den Architekten und der Bauherrin stamme.

Gemäß der Memminger Baumschutzverordnung müssen für eine zu fällende Esche mindestens drei Laubbäume gepflanzt und dauerhaft erhalten werden.

Letztlich stimmen die Mitglieder des Bauausschusses dem Bauantrag geschlossen zu.