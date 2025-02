Zerstörte Wahlplakate in Memmingen und im Unterallgäu: Darf ich den Täter vor Ort festhalten?

Unbekannte Täter besprühen Wahlplakate auf dem Marktplatz in Babenhausen mit Sprühlack und versehen sie mit Aufklebern. Eine Frau reißt in Memmingen Plakate ab und beschädigt sie: Polizeimeldungen wie diese sind im Zuge von Wahlen immer wieder zu lesen. Wie viele solcher Delikte genau bislang im Rahmen des aktuellen Bundestagswahlkampfs im Raum Memmingen angezeigt wurden, darf die Polizei allerdings nicht sagen. Als Grund nennt Pressesprecher Martin Hämmerle vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit Sitz in Kempten eine Weisung des Bayerischen Innenministerium, wonach keine detaillierten Fallzahlen genannt werden dürften, sondern lediglich „Tendenzen“.

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahlplakat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Hämmerle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis