Grenzpolizei weist mehrere Einreisende zurück

Die Grenzpolizei Memmingen hat am Montag mehreren Personen die Einreise verweigert und sie ausgewiesen. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich bei den Betroffenen um einen 18-Jährigen sowie eine Mutter mit Kind.

Der 18-Jährige war den Beamten bei der Ausreisekontrolle aufgefallen weil er seine Aufenthaltszeit in Deutschland um 25 Tage überschritten hatte. Nach einer Zahlung von 300 Euro durfte der Mann seinen Heimflug nach Bosnien antreten. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz.

Flughafen Memmingen: Erneut Schulschwänzer erwischt

Am frühen Montagmorgen versuchte zudem eine Frau mit ihrem 14-jährigen Sohn aus Podgorica (Montenegro) einzureisen. Auf Nachfrage, wieso der Sohn nicht in der Schule sei, gab die Mutter an, ein Lehrer sei krank geworden und deshalb sei sie mit ihrem Sohn erst heute aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Eine kurze Rücksprache mit der Schule zeigte jedoch: Weder war der Lehrer krank geworden, noch lag eine Schulbefreiung für den 14-Jährigen vor. Die Frau wird wegen des Vorfalls angezeigt.