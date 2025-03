So sehen Sie die Formel 1 in China heute live und kostenlos und in der Wiederholung

Die Formel 1 in China live - die Übertragung heute (21.3.2025): In Shanghai startet im TV und Livestream das zweite Rennen der F1-Saison 2025. Die Übertragung des 2. Grand Prix aus China verspricht im Fernsehen und Stream einen vollen Zeitplan und ein packendes Programm. Kann man Formel 1 sehen ohne Abo? Überträgt RTL heute die Formel 1?

Schon am zweiten Rennwochenende des Jahres stehen außer dem F1-Rennen am Sonntag auch ein Sprint samt vorigem Sprint-Qualifying an. Gestern in der Nacht auf Freitag startete zunächst das Freie Training (FP1) und am Morgen das Sprint-Qualifying in China (zum Ergebnis unten). Das Sprint-Rennen von Shanghai gab heute in der Nacht auf Samstag - es siegte etwas überraschend Lewis Hamilton im Ferrari. Das Qualifying heute zum klassischen GP von China 2025 und das F1-Rennen am Sonntag gibt es laut Zeitplan dann wieder zur Frühstückszeit in Deutschland.

Wegen der Zeitverschiebung fragen sich dennoch viele Formel-1-Fans, ob es von den Live-Übertragungen der F1 in China eine Wiederholung später am Tag gibt. Wer überträgt Formel 1? Gibt es einen Formel-1-Livestream kostenlos? Hier Sender und Uhrzeit der TV-Übertragung zum GP von China im TV und Stream aktuell.

„Formel 1 China“ heute live im TV und als Stream: Wie sind Programm, Uhrzeit, Sender und Wiederholung?

Samstag, 22. März 2025: Sprint in Shanghai und Qualifying China heute live

Sprintrennen in China: 4 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW) - Wiederholung auf SkySport F1 um 11.30 Uhr, 18 Uhr (Zsf.), 19.30 Uhr und 23.30 Uhr (Zsf.)

Qualifying heute: 8 Uhr (live und kostenlos bei RTL, kostenpflichtig bei Sky Sport F1/WOW) - Wiederholung auf SkySport F1 um 15.45 Uhr, 18.15 Uhr (Zsf.), 20.30 Uhr und 23.45 Uhr (Zsf.)

Sonntag, 23.3.2025: F1-Rennen heute in Schanghai/China

Start des Rennens: 8 Uhr (live im Free-TV bei RTL und kostenpflichtig bei Sky Sport F1/WOW) - Wiederholung auf SkySport F1 um 11.30 Uhr, 14.55 Uhr, 18 Uhr und 22.30 Uhr und auf ORF 1 um 23.05 Uhr

Freitag, 21.3.2025: Freies Training und Sprint-Qualifying in China

1. Freies Training: 4.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW) - Wiederholung auf SkySport F1 um 13.15 Uhr, 18.30 Uhr und 21 Uhr

Sprint-Qualifikation heute: 8.30 Uhr (live bei Sky Sport F1/WOW) - Wiederholung auf SkySport F1 um 11 Uhr, 16.15 Uhr, 20 Uhr und 22.30 Uhr

Formel 1 Shanghai: Zeigt RTL die Formel 1 an diesem Wochenende?

Formel 1 kostenlos und live bei RTL: Mit dem Großen Preis von China in Schanghai läuft zum ersten Mal in der Saison 2025 ein F1-Rennen im Free-TV in Deutschland. RTL zeigt am Sonntagmorgen (23. März) nicht nur den China-GP im frei empfangbaren Programm. Auch das klassische Qualifying in China wird heute am Samstagmorgen live und gratis bei RTL im TV gezeigt.

Wie schon im Vorjahr haben sich Sky und RTL auf eine „strategische Partnerschaft“ bei den Formel-1-Übertragungen 2025 geeinigt. RTL darf sieben Grands Prix der Formel-1-Saison 2025 live im Free-TV zeigen. Der Große Preis von China ab heute macht dabei den Anfang. Welche sechs weiteren F1-Rennen kostenlos bei RTL laufen, erfahren Sie hier. Außerdem gibt es elf Qualifyings und ein Sprint-Rennen der Formel 1 2025 live im Free-TV bei RTL.

RTL war jahrelang der Haussender für die Formel 1 in Deutschland. Zur TV-Crew gehören die bekannten Formel-1-Gesichter Heiko Wasser und Christian Danner, Kai Ebel und Florian König. Sie melden sich am Samstagmorgen zum ersten Mal vom Qualifying live aus Shanghai.

Wer alles von der Formel 1 sehen will - alle Freien Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge - der benötigt ein Pay-TV-Abo von Sky oder den Sky-Streaming-Dienst WOW (ehemals „SkyTicket“).

Formel 1 heute in China auf Sky/WOW: Formel-1-Wiederholungen das ganze Wochenende

Alles von der F1 live im TV aus China wird an diesem Wochenende auf dem kostenpflichtigen Sender "Sky Sport F1" gezeigt: Das Freie Training und das Sprint-Qualifying heute am Freitag sowie das Sprint-Rennen am Samstag gibt es nur in der kostenpflichtigen TV-Übertragung des Sky-Teams. Das Qualifying für den Grand Prix von China und das Rennen am Sonntag laufen dann auch zusätzlich auf RTL.

Vorteil für alle Sky-/WOW-Abonnenten: Bei „SkySport F1“ gibt es zahlreiche Wiederholungen des China-Sprints der F1, vom Qualifying und des Rennens aus Shanghai zu zuschauerfreundlichen Zeiten tagsüber.

Heute am Samstag laufen den ganzen Tag über Wiederholungen in voller Länge und als kompakte Zusammenfassung vom Sprintrennen 2025 und des Qualifyings zum China-GP.

Das ganze Rennen am Sonntag wird um 11.30 Uhr, 14.55 Uhr, 18 Uhr und 22.30 Uhr auf „SkySport F1“ wiederholt.

Für Sky Sport F1 kommentieren Sascha Roos und die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock die F1-Übertragung aus China, Moderator ist Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner.

Formel 1 kostenlos schauen? Gibt es einen kostenfreien F1-Livestream im Internet

Für die Formel 1 2025 in China gibt es in Deutschland keinen legalen, kostenlosen Livestream im Internet. Der Streamingdienst WOW von Sky ist eine kostenpflichtige, aber legale Option (monatlich 35,99 Euro, im Jahresabo aktuelles Angebot 24,99 Euro). RTL streamt seine Free-TV-Übertragungen vom Qualifying heute und F1-Rennen in Shanghai auf der ebenfalls kostenpflichtigen Plattform RTL+ (8,99 Euro/Monat).

Wo läuft Formel 1 im TV? Servus-TV überträgt den China-Grand-Prix in Österreich

Im Nachbarland Österreich teilen sich Servus-TV (Austria) und der ORF die Übertragungsrechte an der Formel 1. Alle Übertragungen vom GP von China 2025 werden dieses Wochenende live auf ServusTV gezeigt.

Schlecht für F1-Fans: ORF1 ist in Teilen des Allgäus und in manchen Teilen Bayerns frei empfangbar. Die österreichische Version von Servus-TV dagegen nicht.

Für Nachtschwärmer: ORF1 zeigt zumindest am späten Sonntagabend (23.03.25) ab 23.05 Uhr eine vollständige Wiederholung des China-GP der F1 2025.

Icon Vergrößern Live im TV und Livestream gilt beim Formel-1-Rennen in China McLaren-Pilot Lando Norris nach seinem Sieg in Australien als Favorit für Sprint, Qualifying und Rennen beim Schanghai-GP 2025. Foto: Andy Wong, AP, dpa Icon Schließen Schließen Live im TV und Livestream gilt beim Formel-1-Rennen in China McLaren-Pilot Lando Norris nach seinem Sieg in Australien als Favorit für Sprint, Qualifying und Rennen beim Schanghai-GP 2025. Foto: Andy Wong, AP, dpa

Formel 1 China Qualifying - Ergebnis: Startaufstellung für Sprint und Rennen in Schanghai

Live im TV und Stream werden an diesem Wochenende aus Shanghai gleich zwei Qualifyings übertragen. Die Startaufstellung für den F1-Sprint in China am Samstag wurde in einem eigenen, kürzeren Sprint-Qualifying heute am Freitagmorgen ermittelt. Dieses nennt sich "Sprint-Shootout". Der schnellste Fahrer startet den Sprint von der „Pole Position“ - überraschend setzte sich Lewis Hamilton in seinem erste zweiten Rennwochenende für Ferrari durch.

Die Startaufstellung für das F1-Rennen in China am Sonntag wird dann in der Qualifikation heute am Samstagmorgen bestimmt. Favoriten in China sind die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri. Ihr Auto, der McLaren-Mercedes MCL39, war schon beim Saisonauftakt vergangenes Wochenende in Australien das schnellste Formel-1-Auto im Feld.

F1-Startaufstellung Sprint China: Ergebnis des Sprint-Qualifyings heute am Freitag

1. Startreihe: 1. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Ferrari / 2. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull

2. Startreihe: 3. Oscar Piastri (Australien) - McLaren / 4. Charles Leclerc (Monaco) - Ferrari

3. Startreihe: 5. George Russell (Großbritannien) - Mercedes / 6. Lando Norris (Großbritannien) - McLaren

4. Startreihe: 7. Andrea Kimi Antonelli (Italien) - Mercedes / 8. Yuki Tsunoda (Japan) - Racing Bulls

5. Startreihe: 9. Alexander Albon (Thailand) - Williams / 10. Lance Stroll (Kanada) - Aston Martin

6. Startreihe: 11. Fernando Alonso (Spanien) - Aston Martin / 12. Oliver Bearman (Großbritannien) - Haas

7. Startreihe: 13. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Williams / 14. Gabriel Bortoleto (Brasilien) - Kick Sauber

8. Startreihe: 15. Isack Hadjar (Frankreich) - Racing Bulls / 16. Jack Doohan (Australien) - Alpine

9. Startreihe: 17. Pierre Gasly (Frankreich) - Alpine / 18. Esteban Ocon (Frankreich) - Haas

10. Startreihe: 19. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Kick Sauber / 20. Liam Lawson (Neuseeland) - Red Bull

Formel-1-Kurs: Das ist die Schanghai-F1-Strecke

Name: Shanghai International Circuit

Länge: 5,45 Kilometer

Runden: 56

Distanz: 305,250 km

Strecke: 2004 feierte die Formel 1 ihr Debüt in China. Auf 5,451 Kilometern Länge konstruierte der deutsche Streckenarchitekt Hermann Tilke den Shanghai International Circuit. Wegen Corona war Schanghai von 2020 bis 2023 nicht im Rennkalender der Formel 1. Vergangene F1-Saison feierte der "Chinese Grand Prix" sein Comeback. 2024 gab es einen „Red Bull“-Doppelsieg mit Max Verstappen und Sergio Perez.

Formel-1-Kalender: Nächste Rennen in der Formel 1 2025 live im TV und als Stream

Nach der Live-Übertragung des F1-Rennens in Schanghai geht es Anfang April mit dem GP von Japan 2025 live im TV, Stream und der Mediathek weiter.

6. April 2025: Formel-1-GP in Suzuka/Japan

13.4.2025: Formel-1-GP in Sachir/Bahrain

20.4.2025: Formel-1-GP in Dschidda/Saudi-Arabien