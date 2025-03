Vor Auftakt in der Heimat: Piastri mit neuem McLaren-Vertrag

Oscar Piastri hat vor seinem Heimrennen in Melbourne zum Auftakt in die neue Formel -1-Saison seinen Vertrag bei McLaren vorzeitig verlängert. Der britische Traditionsrennstall und Konstrukteursweltmeister unterband damit auch alle Spekulationen um den 23 Jahre alten Australier.

Wie lange Piastris neues Arbeitspapier gültig ist, teilte McLaren nicht mit, sein bisheriges lief bis Ende 2026. Es handle sich um eine mehrjährige Verlängerung, hieß es in einer Mitteilung lediglich. Vor rund einem Jahr hatte McLaren auch den Kontrakt mit Piastris britischem Teamkollegen Lando Norris (25) um mehrere Jahre verlängert.

Piastri: Noch hungriger, ganz oben zu stehen

«Wir haben die beste Fahrerpaarung in der Startaufstellung», meinte McLarens Geschäftsführer Zak Brown und lobte Piastris Beitrag für das Team seit seinem Engagement ab der Saison 2023.

Der vom ehemaligen Formel-1-Piloten Mark Webber gemanagte Piastri gewann zwei Grand Prix in der vergangenen Saison und belegte den vierten Platz im WM-Klassement. Der Stallkollege von Vizeweltmeister Norris gilt als Fahrer mit Weltmeister-Potenzial. Nach den Erfolgen in der vergangenen Saison sei er noch hungriger, ganz oben zu stehen, sagte Piastri vor dem Auftakt mit dem Großen Preis von Australien an diesem Sonntag (05.00 Uhr MEZ/Sky)