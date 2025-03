In Klo eingesperrt: Holprige Formel-1-Anreise für Ex-Pilot

Diese Dienstreise fängt ja gut an: Ex-Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve hat auf dem Weg zum Saisonstart nach Australien eine unfreiwillig lange Toilettenpause einlegen müssen. «Ich hänge seit 20 Minuten auf der Toilette fest und die Sicherheitsleute können mich nicht rausholen», schrieb der Kanadier bei Instagram.

Dazu postete er ein Foto, das am Mailänder Flughafen Malpensa aufgenommen wurde. «Die Toilettenspülung geht alle 30 Sekunden. Was für ein Spaß. Sehr beeindruckend.» Nach guter Laune sieht Villeneuves Miene bei dem Selfie freilich nicht aus.

Tür eingetreten, Stück Decke auf den Kopf

Irgendwann half dem Weltmeister von 1997 nur noch rohe Gewalt, um sich zu befreien. In einem zweiten Foto zeigte der heute 53-Jährige die ramponierte Tür von außen und schrieb dazu: «Ich habe es geschafft, nach 30 Minuten rauszukommen. Ich musste die Tür eintreten, und ein Stück der Decke fiel auf meinen Kopf. Bereit, nach Down Under zu gehen.» In Melbourne beginnt am Sonntag mit dem Großen Preis von Australien die neue Formel-1-Saison.

Unter die Kommentare mischten sich Belustigung und Schadenfreude. Villeneuve, der von dieser Saison an als Botschafter für seinen früheren Rennstall Williams arbeitet, antwortete auf einen Beitrag: «Hahaha, ich frage mich, wie viele Feinde ich schon vor meinem ersten Grand Prix habe.»